İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentteki billboard gibi reklam alanlarının ilçe belediyeleri tarafından ayrı ayrı kiralanması uygulamasına son verdi. Bu alanları ilçe belediyelerinden aldı ve tümünü kent genelinde tek ihale ile kiralamak için çalışma başlattı.

Ancak ortaya soru işareti ve tuhaflık dolu bir tablo çıktı.



3 YIL DİYE YOLA ÇIKTI

Soyer, önce bu alanları 3 yıllığına ihaleye çıkarmak için Meclis'e önerge sundu. Konu ilgili komisyonlarda görüşülürken belediye bürokratları bir maliyet tablosu çıkardı.

Çünkü ihale sadece mevcut reklam alanlarıyla sınırlı kalmayacaktı, işi alan firmaya kente yeni billboardlar, kuleboard, LED ve LCD ekran gibi yatırımlar yapması şart koşulacaktı. Mesela, 1950 yeni billboard, 50 kuleboard, 156 LCD ekran kurması istenecekti...

Firma bu yatırımları yaptıktan sonra işi 3 yıl yapacak ve sonra yaptığı tüm yatırımları belediyeye bırakacaktı.

Belediye de yeni bir ihaleye çıkacaktı.

Doğal olarak bu yatırım maliyeti ne kadar yüksek tutulursa ihaleyi kazanan firma, belediyeye o kadar düşük bir bir ödeme yapacaktı.



10 BİN LİRAYA BİLBOARD!

İlk tuhaflık işte burada çıktı...

Belediye bürokratları evlere şenlik bir maliyet tablosu ortaya koydu. 1950 adet dikilecek billboardların tanesine KDV hariç tam 10 bin lira maliyet çıkarıldı. Oysa bugün hangi billboard üreticisiyle görüşürseniz görüşün size taş çatlasa 2-3 bin lira fiyat çıkarıyor. Bu da "Acaba maliyet yüksek tutularak ihaleyi alacak firmaya bir kıyak mı yapılmak isteniyor" sorusunu akıllara getiriyor. İşte bu soru nedeniyle AK Partili Meclis üyeleri komisyon görüşmelerinde bu maliyete itiraz etti.

Bunun üzerine aynı belediye bürokratları maliyet tablosunu bir daha gözden geçirdi ve bazı kalemler çıkarılarak ortaya 29 milyon 830 bin liralık bir rakam konuldu.

Ancak tuhaf bir şekilde billboard için 10 bin liralık maliyette ısrar edildi.



3 YIL BİRDEN 10 YILA ÇIKILDI

En büyük tuhaflığa da ihalenin süresi konusunda imza atıldı.

İhale süresi, "daha çok gelir getirir" gerekçesiyle 10 yıla çıkarılıverdi. Önceki akşamki meclis toplantısına da teklif bu şekilde getirildi. Yani belediye işin maliyetini düşürüp, süreyi uzatarak ihaleyi kazanacak firma için 'altın tepside ballı börek' hazırladı.



KENDİSİNDEN SONRASINI SATIYOR

İşin bir tuhaf yanı da 5 yıl için göreve gelen ve bunun bir yılını tüketen Soyer'in, sonraki 6 yılı da şimdiden satmak istemesi... Eğer 2024 seçimlerinde yeni bir belediye başkanı göreve gelirse, böylesine önemli bir gelir kalemiyle ilgili hiçbir tasarrufta bulunamayacak.

Ayrıca Soyer, her fırsatta İzmir'i marka değerini artırıp bir dünya kenti yapacağını söylüyor. Eğer Soyer bu sözünü tutar da İzmir'in yıldızını parlatırsa doğal olarak kentteki reklam alanlarının değeri de önemli ölçüde artacak. Madem durum böyle o zaman Soyer, neden şimdiden bu reklam alanlarını ucuz fiyattan satıyor.



YA HESAP YA VİZYON YANLIŞ

Yani sizin bir eviniz var, ileride çok pirim yapacak ve kira değeri de artacak.

Ancak siz onu şimdiden ucuz haliyle 10 yıllığına kiralıyorsunuz.

Yani ya Soyer'in vizyonunda sorun var ya da bu ihalede büyük bir hesap hatası yapılıyor... O yüzden Soyer bu hesabı bir kez daha gözden geçirmeli. İzmir'e pahalıya mal olacak bir hata yapılmamalı.