CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın hedefi 2024'te yapılacak yerel seçimde İzmir'den Büyükşehir Belediye Başkanı olmak... Bu çok açık. Bunu da köşemizde daha önce defalarca dile getirdik. Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i kuşatmaya çalışıyor. İki isim her ne kadar bazen pastanelerde buluşup fotoğraf çektirseler de aralarında alttan alta müthiş bir rekabet var. Nitekim bunu CHP il ve ilçe kongreleri ile İzmir Kent Konseyi seçimi sürecinde gördük.



DİKKAT ÇEKEN GELİŞMELER

Son günlerde yaşanan gelişmeler ise, acaba Soyer ile Özkan'a yakın Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ile Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın arasına da kara kedi mi girdi diye düşündürtüyor.

Aralarında soğuk rüzgarlar esmeye başladığı görülüyor. Özellikle Kılıç ve Gümrükçü'nün belediye işleri konusunda Büyükşehir'in bazı yöneticileriyle sorun yaşadıkları da biliniyor.



İLÇE KONGRESİ GERDİ

Soyer ile Kılıç arasında CHP Buca İlçe Kongresi'nde yaşanan çekişme nedeniyle bir sıkıntı oluştuğu siyaseti takip edenler için bilinen bir gerçek. Bir de bunun üzerine Büyükşehir, mülkiyeti kendisine ait olan Buca'daki Yedigöller Rekreasyon Alanı'ndaki tesislerin işletmesini Sayıştay raporu doğrultusunda daha önce protokol imzaladığı ilçe belediyesinden geri aldı. Gelen bilgilere göre Buca Belediyesi, "Bu tesisleri biz inşa ettik. Aramızda protokol var.

Bu iş için Sayıştay raporu dışında bir formül bulunabilir" diye itirazda bulundu ama Büyükşehir dinlemedi.



ÇİĞLİ'NİN DOSYALARI DÖNÜYOR

Öte yandan Büyükşehir ve Çiğli Belediyeleri arasında yaşanan gerilim de dikkat çekiyor. Gümrükçü'nün ilçe meclisinde oybirliği ile aldığı bazı kararlar Büyükşehir Meclisi'nden dönüyor. En son Gümrükçü'nün TEMA Vakfı kurucusu Hayrettin Karaca'nın adını verdiği parkın da içinde yer aldığı bölgeyle ilgili yapılan imar düzenlemesi Büyükşehir'den veto yedi. Eğer, Soyer burada ağırlığını koysaydı bu veto aşılabilirdi. Karşılaştığı vetolara isyan eden Gümrükçü de Büyükşehir Meclisi CHP Grup Toplantısında Soyer'e özellikle Meclis İmar Komisyonu'nu hedef alarak, "Sayın Başkanım ilçe ile Büyükşehir'in arasını bozmaya çalışanlar var. Bunu bilerek ve planlı şekilde yapıyorlar" dediği basına yansıdı.



FİKİR AYRILIĞINA DÜŞTÜLER

Son olarak Soyer ile Özkan'a yakın bir diğer başkan Oran arasında fikir ayrılığı yaşandı. Oran, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un pazartesi günü İzmir'de odalar ve STK'larla bir araya geldiği 'Çeşme Projesi' toplantısına çağrılmadığı için aynı saatte ilçede alternatif bir toplantı düzenledi ve "Çeşme'yi ham yaptırmam" gibi hamaset yüklü bir açıklama yaptı. Soyer ise, İzmir Ticaret Odası'nda Bakan Ersoy ile görüştü ve çıkışta projeyle ilgili çok olumlu sözler sarfetti.

Üç ilçe belediye başkanı tabii ki, hiçbir zaman açıktan Soyer'le karşı karşıya gelemez. Çünkü, belediyelerinin borç yükü nedeniyle Büyükşehir'e adeta muhtaç durumdalar.

Ama alttan alta esmeye başlayan bu soğuk rüzgarlar nereye varır hep birlikte göreceğiz.