Balık baştan kokar derler. İşte CHP'de yaşanan da tam olarak bu... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bugüne kadar birçok hakaret ve iftirada bulundu. Bunun için milyonlarca lira tazminat ödedi ve ödemeye de devam ediyor. İş o boyuta ulaştı ki, CHP'li milletvekilleri dünyada bir ilki gerçekleştirdi ve liderlerinin Erdoğan'a hakaret ve iftiralarını sürdürebilmesi için maaşlarından kesinti yaparak fon oluşturdu.



5 İSME SUÇ DUYURUSU

Tabii parti lideri böyle yaparsa üyeleri durur mu! Bazıları maalesef işi iyice çirkinleştirdi. CHP İzmir'de Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın skandal paylaşımlarının ardından 4 'küfürbaz' daha tespit edildi.

Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga, İl Başkan Yardımcısı Yasin Ergül ile CHP İl Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Gürboğa'nın da yine Erdoğan'a yönelik küfürlü paylaşımı ortaya çıktı. Ayrıca CHP İzmir üyesi Caner Gül'ün de bu şekildeki paylaşımları tespit edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları bu 5 isimle ilgili suç duyurusunda bulundu.

Küfürbaz isimlerden biri de CHP İl Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Gürboğa.



KILIÇDAROĞLU İLE FOTOĞRAF

Ancak, CHP'de küfürlü paylaşım yapanlar maalesef bitmiyor, bitecek gibi de görünmüyor. En son AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, CHP'nin bir diğer İl Başkan Yardımcısı İpek Onbaşıoğlu'nun da küfürlü bir mesajını sosyal medyada deşifre etti. İşin ilginç yanı, ağza alınmayacak sözler eden bu kişilerin İzmir'deki camilere yönelik provokasyonda tutuklanan CHP'li Banu Özdemir gibi Kılıçdaroğlu ile çok sayıda fotoğrafı ortaya saçıldı. Bu tablo, Erdoğan'a hakaret ve küfür etmenin Kılıçdaroğlu tarafından teşvik edilen örtülü bir parti politikası olduğunu düşündürtüyor.



MİLİTANLAŞTIRIYORLAR

Bu artık siyaset değil. Başka bir şey...

Dün bu köşede dile getirdim. CHP, ittifak kurduğu PKK'nın uzantısı HDP'nin çizgisine kaydıkça siyaset yapış tarzını da sertleştirip çirkinleştiriyor. HDP gibi militanca bir siyaset izliyor. CHP'nin bu politikası Türkiye için büyük bir tehdit. Çünkü bir klişe haline gelen "birlik ve beraberliğe muhtaç olduğumuz şu günlerde" sözü tam da bugünler için geçerli. CHP'nin bu nefret ve hakaret söylemleri durmadıkça bu ülkede kutuplaşma da durmaz. Siz, bu ülkenin yüzde 50'sinden fazla oyunu alan ve ülkenin birlik ve beraberliğini temsil eden Cumhurbaşkanı için böyle çirkin sözler söylerseniz bunun hesabı da yargı tarafından mutlaka sorulur. Zaten ana hedefleri kutuplaştırma olan Kılıçdaroğlu ve kurmay ekibinin bu siyasetten vazgeçmelerini beklemek safdillik olur. Ancak, makul düşünen ve bu ülkede kutuplaşma istemeyen CHP'liler ve CHP'ye oy verenler sağduyu gösterip bu çirkinliğe karşı tavrını ortaya koymalıdır.