İzmir hoşgörüsüyle öne çıkmış bir kent.

İzmir siyasetinde de bazen sert tartışmalar yaşansa da bu hoşgörü ikliminin etkisi her zaman hissedilir. Ancak önceki akşam bu hoşgörü ve nezaket kültürüne yakışmayan vahim bir olay yaşandı.

Menemen Belediyesi'nde CHP'li Başkan Serdar Aksoy'u eleştiren isimlerden biri olan AK Partili Meclis Üyesi Hanifi Can, meclis toplantısı çıkışında bir belediye çalışanının saldırısına uğradı.



'AKSOY AZMETTİRDİ' İDDİASI

Daha önce katıldığı TV programında, "Bir dahaki Meclis toplantısında güvenlik güçleri ile mi gideceğiz? Ben hayatımdan endişeliyim" diyen Can'ın bu şekilde saldırıya uğraması İzmir'de son yıllarda yaşanmış en büyük siyasi skandallardan biridir.

AK Parti ve Can, saldırının azmettiricisi olarak CHP'li Belediye Başkanı Serdar Aksoy'u suçladı. Can, "Tüm bunlar, Aksoy ile ilgili yaptığım yolsuzluk açıklamalarından kaynaklanıyor. Yaklaşık 50-60 milyon TL kayıp. Biz faaliyet raporunu incelediğimizde bunları gördük, dile getirdik. Dolayısıyla bu konu tamamen Aksoy'un bana kurduğu bir kumpastır. Buradan yetkililere sesleniyorum; Aksoy, bu konunun azmettiricisidir.

Beni dövdüren adamdır. Olayın hemen belediye meclisi toplantısı sonrası olması bir tesadüf müdür? Belediye Başkanı daha önce araya bazı kişileri sokarak, 'Hanifi, beni eleştiriyor. Ayağını denk alsın' gibi söylemlerde bulunuyordu" iddiasında bulundu.

Başkan Aksoy ise, yaşanan darp skandalı ve hakkındaki suçlamalara karşı, bunun aile içi dayı-yeğen kavgası olduğunu iddia etti ve kendisinin bu olayla ilgisinin olmadığını savundu. Gerçek, yargı sürecinin ardından mutlaka ortaya çıkacaktır ancak bu iş, "dayı-yeğen kavgası" denilerek geçiştirilecek bir konu değil.

Aksoy'un en azından saldırıda bulunduğu belirtilen işçiyle ilgili gereğini yapması gerekmiyor muydu?



FAALİYET RAPORUNA VETO

Bir uyarıda bulunmak istiyorum...

Menemen'de son dönemde yaşananlar hiç hayra alamet değil...

Belediye ile ilgili 'iddialar' havada uçuşuyor.

Nitekim geçtiğimiz ay yapılan meclis toplantısında belediyenin 2019 yılı faaliyet raporuna 4 CHP'li meclis üyesi bile onay vermedi. CHP'nin Millet İttifakı'nda ortağı olan 3 Meclis üyesi oylamaya katılmadı.

Ayrıca iki CHP'li üye de oylamada yer almadı. 16 üyenin 'hayır' dediği rapora sadece 10 CHP'li üye onay verdi. Ancak, buna rağmen kullanılan hayır oyları dörtte üç çoğunluğu sağlayamadığından faaliyet raporu kabul edildi. Bu bir belediye başkanı için hiç hoş bir durum değil.



TARAFSIZCA ARAŞTIRILMALI

Öte yandan bu vetonun ardından yaşanan gelişmeler de dikkat çekici... Bu oylamada ret oyu veren bir CHP'li Meclis üyesi istifa ettirildi. Birisiyle ilgili de sosyal medyada gayri ahlaki iddialar gündeme getirilmeye çalışıldı.

Bu yaşanan dayak olayı ile birlikte artık Menemen'den açıkça bir S.O.S. çağrısı yükselmeye başladı. Önceki akşamki olayı yargı soruşturacaktır ancak CHP'nin de bu yaşanan olayların ardından Menemen konusuna acil bir el atması gerekiyor diye düşünüyorum. Bu sözleri Başkan Aksoy hakkında daha önce birçok olumlu değerlendirme kaleme almış bir gazeteci olarak söylüyorum. 'Aksoy suçludur' veya 'İddialar doğrudur' demiyorum ancak bu vahim olay ve tüm iddiaların tarafsız bir şekilde araştırılıp açıklığa kavuşturulması gerektiğini düşünüyorum... Çünkü bu gidiş, gidiş değil... İş bu noktaya geldiyse ileride daha vahim olaylar da yaşanabilir.