Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretlerde bulunan ve 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde de yine skandal paylaşımlara imza atan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda için çember iyice daraldı. Arda ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları ve Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Uğur İnan Atmaca'nın yaptığı suç duyurularının ardından yürütülen soruşturma sonunda dava açıldı.

34. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşmasının 17 Aralık 2020 tarihinde yapılması kararlaştırıldı. Davayla ilgili tanık ve taraflara tebligat gönderildi.

Tebligatta Halil Arda için 'sanık' ifadesi kullanılırken davada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da 'müşteki' olduğu vurgulanıyor.



SADECE HAKARET DEĞİL

Arda'nın işi zor gözüküyor. Çünkü, hakkındaki suçlamalar ağır. Gönderilen tebilgatlarda davanın konusu olarak 3 ayrı suçlama bildiriliyor. Bu suçların ilki Cumhurbaşkanına hakaret... Arda, ayrıca 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' ve 'Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din mezhep cinsiyet, bölge farklığına dayanarak alenen aşağılama' ile de suçlanıyor. Türk Ceza Kanunu'nda bu suçların karşılıklarına baktım. 299. maddesinde "Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun alenen işlenmesi hâlinde, verilecek ceza altıda biri oranında artırılır" deniliyor.

Diğer iki suçlama için ise TCK'nın ilgili maddesinde ayrı ayrı 6 aydan bir yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.



YERİNE KAYYUM ATANIR MI?

Arda ile ilgili kararı bağımsız yargı verecek.

Bu yüzden ne karar çıkacağını, suçlu bulunup bulunmayacağını bugünden bilemeyiz.

Ancak Arda, bu davadan 1 yılın üzerinde hapis cezası alırsa başkanlığı düşecek. Ondan sonra yeni başkanın nasıl belirleneceği konusunda ise, gözüken kayyum ataması yapılmayacağı yönünde. Çünkü kayyum, belediye başkanının terör suçundan görevden alınması veya tutuklanması halinde atanıyor. Hatırlarsanız Urla Belediyesi'nin CHP'li eski Başkanı Burak Oğuz da FETÖ terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklandığında görevden uzaklaştırılmış ve yerine kayyum atanmıştı. Ancak dava tebligatından anlaşıldığı kadarıyla Arda hakkında terörle ilgili herhangi bir suçlama yöneltilmiyor.



'İSTİFA ETTİRME' FORMÜLÜ

O yüzden yukarıda saydığımız bu suçlamalardan 1 yılın üzerinde hapis cezası alıp başkanlığının düşmesi halinde de yeni başkanın meclis içinde yapılacak seçimle belirlenmesi bekleniyor. Tabi bu şimdilik yapılmış bir değerlendirme. Öte yandan CHP'nin gündeminde olası bir kayyum atanma ihtimaline karşı Arda'yı istifa ettirip yerine partili meclis üyelerinden birini getirme gibi bir formülünü de masada tuttuğu dile getiriliyor.

İstifa formülünün uygulanması veya Arda'nın alması muhtemel ceza nedeniyle başkanlığının düşmesi halinde belediyenin başkanlığına kimin getirileceği konusunda ise CHP kulisleri kaynıyor. Aldığım bilgilere göre Başkan Arda istifa ettirilir veya başkanlığı düşerse yerine Başkan Yardımcısı da olan yakın dostu Necati Kırmaz'ın getirilmesini istiyor.

Ancak Arda ile aralarında kara kedi bulunan CHP İlçe Başkanı Kasım Özkan ve ilçe yönetimi Kırmaz ismine karşı çıkıyor. İlçe yönetimi böyle bir durumda CHP'li Meclis üyesi Ünal Işık'ın başkanlığa getirilmesini istiyor. Açılan bu dava önümüzdeki dönemde İzmir gündeminde önemli yer tutacak.