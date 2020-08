Ünlü fikir adamı ve şair Necip Fazıl Kısakürek, 1949 yılında bir Ankara dönüşü kıvrıla kıvrıla akışını seyrettiği Sakarya Nehri'nin verdiği ilhamla yazdığı ünlü Sakarya Türküsü şiiri, dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı müjde ile daha bir anlam kazandı. Necip Fazıl, Türk milletinin 1949'daki halini anlatan ünlü şiirini "Yol onun varlık onun gerisi hep angarya / Yüzüstü çok süründün ayağa kalk Sakarya!" dizesiyle bitirmişti. İşte dün Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası olarak isimlendirilen bölgede bulunan 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi müjdesi, Türkiye için böyle bir dönemin kapılarını açtı.



TÜRKİYE GİDEREK GÜÇLENİYOR

Çünkü her ne kadar içimizde bazıları beğenmese veya görmezden gelse de Türkiye, son yıllarda siyasi anlamda önemli kazanımlar elde etti. Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, Katar'da, Somali'de ve daha birçok ülkede ulusal çıkarlarımızı ve bölge barışını savunuyoruz.

Diğer yandan bizi yıllardır ayağa kaldırmamak için kurulan PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerine ağır darbeler indiriyoruz.

PKK artık can çekişiyor. FETÖ'nün büyük oranda temizlenmesiyle de devlet kurumları daha uyumlu çalışmaya başladı ve bu da Türkiye'nin gücünü artırdı.



DÜŞMANLARIMIZ SALDIRIYOR

Bu gelişmeler doğal olarak düşmanlarımızı da artırdı. Bölgede artık istediği gibi at koşturamayanlar ve Türkiye'ye eskiden olduğu gibi istediklerini yaptıramayanlar bizi hedef almaya başladı. Özellikle çıkarlarına taş koyduğumuz Fransa'nın tutumu ortada. Öte yandan Türkiye, ABD'de bile seçimlerin başkonusu oldu.

ABD'de Demokrat Parti'nin Başkan adayı Joe Biden çıkıp açıkça Türkiye'yi ve son

dönemdeki gelişmelerin baş mimarı Erdoğan'ı hedef aldı.

Türkiye'de muhaliflere destek vererek, Türkiye'deki iktidarı değiştirebilecekleri yönünde skandal sözlere imza attı.

Böylesine açık saldırı altındayken bizim ekonomik anlamda da elimizin güçlü olması gerekiyordu.

Ulu Önder Atatürk ülkeyi kurarken "Tam bağımsızlık ancak ekonomik bağımsızlık ile mümkündür" ve "Siyasi, askerî zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar ekonomik zaferlerle taçlandırılmazsa kazanılan zaferler kalıcı olmaz az zamanda kaybedilir" diyerek hedefi göstermişti.

İşte böylesine kritik bir dönemde özellikle enerjide yani petrol ve doğalgazda dışa olan bağımlılığımız bizim yumuşak karnımızdı... Yıllık 40 milyar dolar enerji ithal ederken saldırılara direnmemiz imkansız değil ama bir hayli zordu.



YENİ BİR DÖNEM BAŞLADI

İşte bu handikapı giderecek haber dün geldi. Fatih sondaj gemimiz Karadeniz'deki sondajında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetti. Başkan Erdoğan, sahanın Sakarya Gaz Sahası olarak adlandırıldığını ve bölgede yeni doğalgaz keşiflerinin muhtemel olduğunu çünkü bunun daha zengin kaynağın bir parçası olduğunu açıkladı.

Yani bu daha başlangıç... Karadeniz'de çok daha büyük bir rezerve ulaşılabilir. Öte yandan sırada Akdeniz de var... Oradaki petrol ve doğalgaz aramalarımız tüm engellemelere rağmen kararlılıkla sürüyor.

Belki stratejik olarak kamuoyuna hemen açıklanmayabilir ancak oradan da bir müjdenin gelmesi an meselesi...

Necip Fazıl ünlü şiirinin son mısrasında "Ayağa kalk Sakarya!" diyor ya... İşte dünkü müjdenin ardından Türkiye için gerçekten artık ayakta mücadele edeceği yeni bir dönem başladı.