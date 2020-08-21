CHP, 31 Mart seçimleri öncesinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Tunç Soyer ismini açıkladığında teşhisimizi bu köşede koyduk.

28 Ocak 2019 tarihli yazımızda dedik ki, "Tunç Soyer, CHP ve İP ittifakından çok CHP-HDP ittifakının Büyükşehir Belediye Başkan adayıdır." Bu teşhisimizin doğruluğu her geçen gün daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Hatta bugünlerde daha da ileri gidilip "HDP, bu ittifakta büyük ortak olmaya bile başladı" bile denilse yeridir.



SOYER'İN TERCİHİ: HDP'LİLER

Çünkü, CHP'li ilçe başkanları Büyükşehir Belediyesi'nde kendi istedikleri isimleri işe aldıramamaktan şikayet ederken Başkan Soyer, HDP'lileri istihdama devam ediyor.

Soyer, CHP'li ilçe başkanlarından çok tercihini HDP'lilerden yana kullanıyor...

İşte dünkü manşetimiz ortada...

Başkan Soyer, HDP'li olduklarını beyan eden KHK ile ihraç edilmiş 3 profesörü Grand Palaza şirketinde yönetim kurulu üyesi olarak atadıktan sonra HDP'den İzmir'de 4. sıra milletvekili adayı yapılan Mehmet Aker'i de belediyede sosyal projeler şube müdürlüğünde işe yerleştirdi.Üstelik Aker'in Suriye'de terör örgütü elebaşlarıyla görüştüğünü gösteren fotoğrafları bile ortaya çıktı.



BUZDAĞININ GÖRÜNEN YÜZÜ

Size tüm kalbimle söylüyorum ki, bunlar buzdağının görünen yüzü...

Büyükşehir'de HDP'lilerin istihdamıyla ilgili o kadar çok ihbar alıyoruz ki...

Bunları araştırıp netleştirdikçe haberleştiriyoruz...

HDP'liler özellikle sosyal hizmet ve işlerle ilgili birimlerde istihdam ediliyor.

HDP'den gelen listelerden belediyede şu ana kadar 300 civarında kişinin işe yerleştirildiği belirtiliyor. Üstelik bu kişilerin önemli bölümünün haklarındaki güvenlik soruşturması tamamlanmadan işe başlatıldığı ve bu kişilerden "Güvenlik soruşturmasında bir sorun çıkarsa herhangi bir hak talep etmeyeceğim" şeklinde yazılar alındığı kaydediliyor...



KENDİLERİNİ ORTAK SANIYORLAR

CHP'li ilçe başkanları İl Başkanı Deniz Yücel'le toplantı yapıp "Bizim istihdam taleblerimizi karşılanmıyor" diye dert yanmaya devam ededursunlar ama maalesef tablo böyle. Bu arada İyi Parti'nin durumu bence daha da acıklı! Çünkü, İyi Partililer hala İzmir Büyükşehir'de CHP'li ortakları tarafından verilen istihdam sözlerinin tutulmamasını bekliyor.

Arada İyi Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu gibi isimler çıkıp "Sabrın da bir sınırı vardır" diye Soyer'i uyarıyor. Ancak Soyer, bildiğini okumaya devam ediyor...Buna rağmen İyi Partililer hala kendilerinin Büyükşehir'de iktidar ortağı olduğunu zannediyor.



ADINI KOYMANIN VAKTİ GELDİ

İyi Partili Meclis üyeleri bu yüzden alınan kararlarda CHP'li meclis üyeleriyle birlikte el kaldırıp indirmeye devam ediyor. Artık bu aldatmaca sarmalı sona ermeli. İzmir'de kurulan bu düzenin adını net olarak koymanın vakti geldi. İzmir'de iktidar olan CHP-İyi Parti değil CHP-HDP koalisyonudur...

Bu kadar net! Bunu İzmir'in önemli bölümü zaten görüyor ama CHP'liler ve İyi Partililer de artık anlasalar iyi olacak.