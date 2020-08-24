Sürekli vizyondan söz eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçtiğimiz Ekim ayında kültür sanat konusundaki gerçek vizyonunu ortaya koyan bir atama yaptı. Kültür ve Sanat Dairesi Başkanı Funda Erkal Öztürk'ü, Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na kaydırdı. Yerine ise Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı olan Kadir Efe Oruç'u atadı. Belediyenin kültür sanat işleri bir endüstri mühendisine emanet edildi.



HDP'LİLERE AKTARILIYOR

O da adı bir dönem terör örgütü propagandası yapmaktan hapis cezası aldığı yönündeki haberlerle gündeme gelen Orçun Masatçı'nın Şehir Tiyatroları Koordinatörlüğü'ne getirilmesini sağladı. Bu ikilinin göreve gelmesinin ardından tiyatro işlerinin ağırlıklı olarak HDP çizgisine yakın tiyatrolara verildiği görülüyor. Yani Soyer nasıl belediyede HDP'li isimleri istihdam ediyorsa diğer yandan belediyenin kültür sanat bütçesinin de bu siyasi çizgiye yakın kesime akıtıldığı sektörde konuşuluyor.



İKİ ÖNEMLİ GELİŞME YAŞANDI

Bu arada son günlerde iki önemli gelişme yaşandı. Kültür sanat çevrelerince başarılı bulunan Adnan Saygun Sanat Merkezi Müdürü Mustafa Bayık, Soyer tarafından görevden alındı. Geçen dönem göreve gelen Bayık bir kadrolaşma operasyonuna maruz kaldı. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden Prof. Dr.Semih Çelenk'ten de çok konuşulan bir çıkış geldi. Kendisi de daha önce belediye ile çeşitli projeler yürüttüğü belirtilen Prof. Dr.Çelenk, "Habeşistan'da bile böyle kötü bir kültür sanat idaresi olmaz" dedi.



ÇARPICI 400 BİN LİRA İDDİASI

Buna cevap veren Daire Başkanı Oruç ise, ortada dönen rant savaşlarını gösteren bir cevap verdi. Oruç, tepkiler üzerine silmek zorunda kaldığı sosyal medya paylaşımında "Koronavirüs, Habeş diyarını etkilememiş... Acaba orada da abidik gubidik proje koordinatörleri ekstra 400 bin lira kazanıyor(!) mu bir yılda?" ifadesini kullandı. Bu görevden alma ve çıkan kavga "Belediyenin kültür sanat işlerinde neler dönüyor?" sorusunu bir kez daha gündeme getirdi.



Ben de buradan Başkan Soyer'e soruyorum:

İzmir'in kültür sanat işlerini bir endüstri mühendisi üzerinden sürdürmeye devam edecek misiniz? Belediyenin bu alandaki bütçesinin önemli kısmını gerçekten konuşulduğu gibi HDP'ye yakın çizgidekilere mi aktarıyorsunuz?

Geçmişte ekstradan yılda 400 bin lira para kimlere verildi ve bu paralar şu anda kimlere aktarılıyor?



CHP'Lİ 3 BELEDİYE BAŞKANINA BRAVO

Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz bulunduğunun açıklanması ülkede büyük sevinçle karşılandı. Ancak bu sevince maalesef ana muhalefet partisi CHP pek ayak uyduramadı. Milletvekillerinin açıklama yapması yasaklandı. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları olumlu mesajlar verirken İzmir'de herşeyle ilgili sosyal medyadan paylaşımlar yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sessizliğe bürünenlerin başında yer aldı.



CHP İl Başkanı Deniz Yücel'in de ağzını bıçak açmadı.



Ancak CHP'de 3 belediye başkanı vardı ki, çıkıp mertçe ülke ve millete büyük kazanç sağlayacak keşfi kutladı 'hayırlı olsun' dedi. Bunlar Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'dı. 3 başkanı da tebrik ediyorum... Sevinç ve üzüntüleri hep birlikte yaşadığımız ve hissettiğimiz zaman millet oluruz. Bu hiç unutulmasın lütfen..