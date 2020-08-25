İzmir Büyükşehir Belediyesi ve metropol ilçe belediyelerinin tamamında yıllardır iktidarda olması CHP'yi iyice rehavete itti. CHP yönetimi "Ne yaparsak yapalım, İzmirli oyunu bize verir" mantığıyla hareket ederken bazı belediye başkanları artık zıvanadan çıktı.

Hem kentin hem de CHP'nin altını oyan bu başkanların başında da bugünlerde eşini 'onursal koordinatör' ilan etmesiyle Türkiye gündemine oturan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda geliyor...



TAM BİR FİYASKOYA DÖNÜŞTÜ

Başkan Erdoğan'a hakaret içeren mesajlar atmak onda, hiçbir CHP'li belediyenin yapmadığını yapıp belediyedeki memurların maaşlarını kesmek onda.

Belediye önünde memurlar kendisine karşı eylem yaparken gidip işçilerle aylar öncesi yaptığı zammın halayını çekmek onda. Bu arada hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla dava da açıldı. Arda, 17 Aralık 2020'de duruşması yapılacak davada, "Cumhurbaşkanı'na hakaretin" yanı sıra "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" ve "Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçlamalarından da yargılanacak.

İşi zor... Şimdi de kalkmış eşine 'onursal koordinatör' unvanı vermesiyle ilgili gelen tepkilere "Vız gelir tırıs gider!" gibi pişkince bir cevap veriyor... Yazıklar olsun...



İLKAY BAŞKAN'IN SKANDALLARI

CHP'nin İzmir'deki bir diğer büyük yumuşak karnı da Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan... Onda da ne ararsanız var... İçişleri Bakanlığı Müfettişleri, Mordoğan Meydanı düzenleme ve parke taş döşeme ihalesini CHP'li Meclis Üyesinin şirketine verdiği belirlenen Erdoğan ve ekibinin, bu hatalarını örtmek için evrakta sahtecilik yaptıklarını rapor etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu suçlamalar için Erdoğan hakkında soruşturma açılmasına izin verdi. Soylu, ayrıca kızı ve bazı akrabalarını belediyede yüksek maaşla işe yerleştirdiği ve gece pazarının tezgah dağıtımını ihalesiz yaptığı için de CHP'li Erdoğan hakkında soruşturma açılmasına izin verdi. Şimdi CHP'li başkan hakkında savcılık adli soruşturma yürütecek. CHP'li Erdoğan'ın yargı sürecinde suçlu bulunması halinde sadece evrakta sahtecilikten bile 8 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.



YÜCEL, EKİPÇİLİK PEŞİNDE

CHP'nin sırtında kambur olanlardan biri de adam yaralamaya azmettirmekten yargılanan Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz. O da 7.5 yıl hapis cezasına çarptırılabilir. Peki CHP'nin İzmir'de altı, bizzat kendi belediye başkanlarınca oyulurken İl Başkanı Deniz Yücel ne yapıyor?

İl kongresi sürecinde Milletvekili Tuncay Özkan'la, kurultay sürecinde de Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'la 'ekipçilik' oynuyor. Art arda yaşanan skandallar belki CHP'ye metropolde ilçe kayıpları olarak yansıyacak ancak onun tek derdi ekipleşmek, Büyükşehir Belediye Başkanı'na il kongresinde oyun oynayıp liste gizlemek...



BALIK BAŞTAN KOKUYOR

Sonra da nasıl oluyorsa 'başarılı il başkanı' oluyor ve Genel Başkan Kılıçdaroğlu tarafından İzmir örgütüne 'tek aday' olarak dayatılıyor. Üstelik bu dayatmaya rağmen delegelerin yarısının bile oyunu almayı beceremiyor. Başka CHP'lilerin adaylığına izin verilmediği için seçilmeyi başarıyor. Ancak, istifa edip görevi bırakacağına koltuğa yapışıp ekipçilik oynamayı sürdürüyor. Tabii balık baştan kokunca belediye başkanları da böyle skandallarla gündemden düşmüyor. CHP için artık İzmir'de deniz bitti. CHP, bu il başkanı ve belediye başkanlarıyla ilk seçimde büyük bir hüsran yaşayabilir...