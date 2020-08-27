İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çok tuhaf olaylar oluyor. CHP'li Başkan Tunç Soyer, belediyede PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den isimlerin istihdamına hız verdi. Her geçen gün yeni bir HDP'li istihdamı haberi geliyor. Alınan HDP'liler de öyle oyunu bu partiye vermiş kişiler değil 'bu işlerde' aktif olarak yer almış isimler...

Durum giderek ciddileşirken Büyükşehir Belediyesi dün sosyal medya hesaplarından Ulu Önder Atatürk önderliğinde başlatılan Büyük Taarruz'un yıldönümü çerçevesinde bir video yayınlandı. Filmde bazı ayrıntılar bana çok 'manidar' geldi.



ÖNCE BAĞIMSIZLIK SONRA BARIŞ

Bir kere filmin sunumu için Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı paylaşımda çok dikkat çekici bir ifade var... Deniliyor ki, "Cephedeki yoğun ateş altında bile yeşeren barış umutlarını asla unutmayacağız"...

Bir de film boyunca barış güvercinleri uçuruluyor.

Her şeyden önce Türk Milleti'nin varoluş mücadelesi olan Kurtuluş Savaşı, en başta 'bağımsızlık' için, bu vatanı kurtarmak için yapıldı. Biz tabii ki barıştan yanaydık ancak düşmanı Anadolu'dan kovana kadar önceliğimiz 'barış' değil tam bağımsızlıktı.

Durum böyleyken iki satırlık tanıtım yazısında neden önce 'bağımsızlığa' değil de özellikle 'barış'a vurgu yapılıyor?



HDP'NİN İSTİSMAR ETTİĞİ KELİME

Hiç kusura bakmasınlar ama ben HDP'lilerin belediyede birer birer istihdam edildiği bu dönemde bağımsızlığı vurgulamak varken 'barış umutları' kelimesinin tercih edilmesi ve güvercinler uçurmanın altında ister istemez bir şey ararım. Çünkü, PKK'nın uzantısı HDP'nin terör yardakçılığını perdelemek için en çok kullandığı kelimenin de adıdır barış. Nasıl FETÖ bu ülkede pekçok kavramın içini boşaltmışsa PKK ve onun uzantıları da barış kelimesinin içini boşaltmıştır. Yoksa bu filmi HDP'nin seçim kampanyasını yürüten Soyer'in danışmanı Nesteren Davutoğlu mu hazırladı?



HAREKATA 'SAVAŞ' DEMİŞTİ

Daha birkaç gün önce HDP eş genel başkanı 'barış anayasası yapalım' diye ortaya çıktı. Onların barış dedikleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terör örgütüyle masaya oturup bu ülkeyi bölme emellerini kabul etmesidir. Başkan Tunç Soyer'in Türk Ordusu'nun Suriye'de yuvalanan terör örgütü PKK'ya yönelik Ekim 2019'da yaptığı 'Barış Pınarı Harekatı için bile "Hepimizi huzursuz, mutsuz ve karamsarlığa sürükleyen bu savaş" nitelendirmesi yaptığını hatırlayınca gereksiz vurgu yapılan 'barış umudu' kelimesinin altında bir bit yeniği aramamak mümkün değil.





TOPLARI İTEN YUNAN ASKERLERİ Mİ?

Bir de filmin en başında topları iten askerler gözüküyor. Bunlar Türk askerinden daha çok Yunan askerine benziyor. Ben mi yanlış değerlendiriyorum diye düşündüm ancak tarih konusuna meraklı arkadaşlarıma da gösterdiğimde onlar da aynısını söyledi. Bu askerlerin fotoğrafını burada paylaşıyorum, siz de bakın ve kararınızı kendiniz verin... İzmir, Atatürk ve Cumhuriyet'e sonuna kadar bağlı bir kent. Böyle bir kentte yaşayan bizler, maalesef bu kentin en önemli kurumlarının başında gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin her yaptığından Cumhuriyet için kuşkulanır hale getirildik...