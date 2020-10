İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Hatay yangınını üstlenen PKK'yı kınaması için MHP'den kendisine yapılan çağrıya "Her gün PKK kahrolsun diye güne başlasak, neye yarayacak?

Biz birbirimize bunu sürekli söyleyerek neyi kanıtlamış olacağız?" diye cevap vererek gündem oldu. Tepkiler üzerine dün geri adım atan Soyer, "Lanet olsun PKK'ya, Allah belalarını versin" diyerek durumu düzeltmeye çalıştı.



BAŞKANVEKİLİ ŞAŞIRTTI

Yerel seçimlere HDP ile ittifak halinde giren ve giderek terör örgütünün uzantısıyla aynı ağzı kullanmaya başlayan CHP'den PKK ve terörle mücadele konusunda bazen Soyer'inki gibi öyle açıklamalar geliyor ki insan şaşırıp kalıyor. Gözlerden kaçtı ama bu şaşırtan çıkışlardan biri de geçtiğimiz günlerde Konak Belediyesi'nin CHP Grup Başkanvekili Mahmut Esat Arslan'dan geldi.

Hasan Özdemir Mahallesi'nde Belediye Eşrafpaşa Spor Tesisleri'nin yanında bulunan parka "Şehit Mustafa Muhammed Ak" isminin verilmesi ile ilgili meclise MHP ve AK Parti tarafından önerge verildi. Fakat önerge hukuk ve çevre komisyonlarında CHP'lilerin çekinceleri nedeniyle bir karara bağlanamadı. Konu bu ay başındaki meclis toplantısına yeniden geldi. Burada konuşan Arslan, çekince gerekçeleriyle ilgili öyle şeyler söyledi ki, şaşırmamak mümkün değil.



TERÖR PROPAGANDASIYMIŞ!

Neymiş park ve sokak gibi yerlere şehit isimlerinin verilmesiyle terör örgütünün propagandası yapılıyor olabilirmiş.

Ayrıca da parka şehit isminin verilmesi ile burada oynayan çocuklara da menfi etkide bulunulabilirmiş. Bu yüzden hassas davranıyorlarmış!

Yani bu anlayışa göre, Türkiye'nin 81 ilinde on binlerce yere şehit ismi verilirken hep terör propagandası yapılmış ve çocuklara da olumsuz etkide bulunulmuş!

22 yıllık gazetecilik hayatımda bir yere şehit ismi verilmesi konusunda ilk kez böyle bir reaksiyonda bulunulduğunu gördüm. Yıllar sonra, üstelik de CHPHDP ittifakı tam gaz sürerken CHP'nin Meclis Grup Başkanvekili, böyle bir çekince sunmayı aklına getirdi. Bu kafayla o zaman çocuklara İstiklal Marşı'nı da öğretmeyelim, orada da şehitler övülüyor.



BATUR DEVREYE GİRDİ

Neyse ki mecliste korkulan olmadı...

AK Parti Grup Başkan Vekili İsmail Özen ve AK Partili Meclis üyesi Hakan Yıldız konuyla ilgili hassasiyetlerini dile getirdi. Yıldız, "Şehit isimleri bu ülke için ölen her insana değer verdiğimizi gösteriyor.

O çocuklar da o ismi yad ediyor ve şehidimizin bu ülke için öldüğünü hatırlıyor ve onu anıyor. Biz bu ülke için ölmeye devam ettiğimiz müddetçe bizi bölemezler" dedi. Bu arada CHP'li Belediye Başkanı Abdül Batur da tecrübesini konuşturarak durumun vahametini hemen kavradı ve bir kriz çıkmadan sorunu çözdü. Mahalle halkının da bu ismin parka verilmesi istediğini belirten Batur, ilgili komisyonların başkanlarından düzenlemenin bir sonraki meclis toplantısına yetiştirilmesini istedi.

Nitekim 6 Ekim'deki ikinci toplantıda bu ismin verilmesi kararlaştırıldı. Yoksa milli mücadelenin sembol şehri İzmir'e yakışmayan bir karar çıkacaktı.

Atatürk'ün çizgisinden tamamen uzaklaşan CHP'nin HDP'ye doğru evrilmesi sürdükçe daha böyle garip ve tuhaf çıkışları çok duyarız...