Murat Varlıorpak, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe'nin en yakın çalışma arkadaşlarından biriydi. Uzun süre Fen İşleri Daire Başkanlığı yaptı. Varlıorpak, Sayıştay'ın Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndaki altgeçit inşaatında aynı işin farklı isimlerle iki kez ihale edilip kamunun 17.2 milyon liralık zarara uğratıldığı tespitinde bulunmasının ardından Gökçe ile birlikte zimmet çıkarılan bürokratlardan biri oldu. Ancak Ağustos 2019'da ilginç bir şekilde Fen İşleri Daire Başkanlığı görevinden adeta bir tenzili rütbe ile İtfaiye Daire Başkanlığı'na atandı.



BELEDİYEDE BİR İLK YAŞANDI

Önceki akşam ise, önemli bir gelişme yaşandı. Varlıorpak, Başkan Tunç Soyer'in oluruyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre 3 ay görevden uzaklaştırıldı. Gökçe'yle bir dönem çok yakın bir pozisyonda görev yapan Varlıorpak'ın bu şekilde görevden uzaklaştırılması sürpriz bir karardı. Belediyenin son 20-25 yıllık tarihinde ilk kez böyle önemli noktada görev yapan bir bürokrat bu şekilde görevden uzaklaştırılıyordu.



JAGUAR İDDİASI BİLE VAR

Konuyu biraz araştırınca işin içinden bina ve işyeri ruhsatları üzerinden yapılan 'büyük bir vurgun' çıktı. Ortada bazı işyerleri için milyon liralar dönüyordu. Vurgun iddalarının merkezi ise, İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı olan ve bina ile işyerlerine ruhsat verilmesine dayanak olan 'yangın raporları' konusunda uzman ve yetkili birim İtfaiye Denetim ve Önleme Şube Müdürlüğü idi. Aldığım bilgilere göre, bu müdürlükte bazı çalışanlar büyük bir çark kurmuştu.

Buna göre ruhsat başvurusunda bulunan bina sahipleri ve işyerlerine itfaiye görevlileri gidiyor ve ruhsat alabilmeleri için yapmaları gerekenleri bildiriyordu. Bunun ardından ise, bazı çalışanlar bu işyeri sahipleriyle görüşüyor, "Bu kadar masraf yapmanıza gerek yok.

Siz bu işlerin takibi için 'şu' firma ile çalışın.

Belirli bir bedel karşılığında size bu işleri yapmış gibi rapor düzenleyip ruhsat almanızı sağlarız" diyordu. Bu isimler zamanla büyük bir gelir elde etmeye başladı. Hatta birinin Jaguar marka lüks araba aldığı bile kurum içinde konuşulmaya başlandı.

Murat Varlıorpak



O'NUN DA İMZASI BULUNUYOR

Bu iş ayyuka çıktı. Bu süreçte vurgunun odağındaki müdürlük Varlıorpak'tan alınıp doğrudan Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran'a bağlandı.

Varlıorpak by-pass edildi ve Belediye Teftiş Kurulu soruşturma başlattı. Başkan Soyer'e sunulan raporda, 'itfaiye daire başkanlığının ruhsat onaylarını uygunsuz yerlere verdiği, şartları taşımayan yerler için rapor düzenlendiği, bunun maddi çıkar karşılığında yapıldığı ve organizasyon dahilinde makamların da bilgisinin olabileceği' bilgisi de yer aldı.



CUMHURİYET SAVCILIĞI GÖREVE

Teftiş Kurulu, Varlıorpak'ın da belgelerde imzası bulunduğu için "kendi kendini soruşturamayacağı" gerekçesiyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 137-138 ve 145. Maddeleri gereğince 3 ay süreyle görevden uzaklaştırılmasını talep etti. Soyer'in de oluruyla Varlıorpak görevinden uzaklaştırıldı. Belediye koridorlarında şu an bir çok iddia konuşuluyor. Varlıorpak'ın belediye içinde bir güç çatışmasına kurban edilmek istendiği de dolaşan bu iddialardan biri. Bu işe bu saatten sonra Cumhuriyet Savcılığı'nın da el atması ve buradaki iddiaların sonuna kadar üzerine gidilmesi, suçlu ve suçsuzun ayırt edilmesi gerekiyor.