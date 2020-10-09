İzmir dünyanın en güzel kentlerinden biri... Eşsiz doğal güzelliklere sahip. Ancak, maalesef o kadar kötü yönetiliyor ki bu güzellikler birer birer soluyor...

İşte Körfez...

Yıllardır kirlilik ve koku sorunu çözülemediği gibi daha bir kaç gün önce Çiğli'deki atık su arıtma tesisinden Körfez'e bırakılan pis sular binlerce balığın ölümüne neden oldu. Rüzgarın da etkisi ile kente ağır lağım kokusu yayılırken denizin rengi de kahverengiye döndü.



KÜLTÜRPARK CAN ÇEKİŞİYOR

Peki Kültürpark'ın haline ne demeli?

Büyükşehir Belediyesi, bir dönemin gözde restoran ve gazinolarını yıkmak isterken harabeye çevirip öylece bıraktı. Şimdi bu yıkıntıların etrafını çirkin metal levhalarla çevirdi. Güzelim Kültürpark tanınmaz halde.

Yine Meles Deltası'nda yapılan rekreasyon alanının hali de harap...



HOMEROS'TA KATLİAM VAR

Bunların üzerine bir de Büyükşehir Belediyesi'nin prestij projesi olarak yaptığı Bornova'daki Homeros Vadisi eklendi. Dün vadiden iç sızlatan fotoğraflar geldi. Buradaki göletlerde oluşan pislik yüzünden binlerce balık ölmüş halde. Vadi leş gibi kokuyor...

Bir kent ancak böyle mahvedilir...

Başkan Tunç Soyer 1.5 yıllık görev süresini tribünlere yönelik icraatlarla geçirdi. Kent için esaslı hiçbir projeye başlayamadı. Artık kendisinden bu yönde bir beklentimiz de kalmadı. Bari olanları korusun diyoruz ama işte görüyorsunuz... Kültürpark'ın ardından Homeros Vadisi de bu hale getirildi...

İzmir, bunu haketmiyor...



CHP'Lİ ÜYELERDEN, CHP'Lİ BAŞKANA İLK GOL GELDİ!

Gaziemir Belediyesi, bu dönem İzmir'in açık ara en fazla konuşulan belediyesi oldu. Belediyede skandallar bitmedi. CHP'li Başkan Halil Arda, partisi için de büyük bir handikap haline geldi. Geçtiğimiz günlerde Arda'nın belediye meclisinde çoğunluğu kaybettiğini yazmıştım. Çünkü, CHP'nin 20 meclis üyesinden 11'i artık Arda'nın çekişme halinde olduğu CHP İlçe Başkanı Kasım Özkan'la hareket etmeye başladı. Arda'nın yanında sadece 9 meclis üyesi kaldı.



İSTEKLERİ REDDEDİLDİ

Nitekim Arda, kendi partisinin meclis üyelerinden ilk tokadı pazartesi günü yedi.

Arda'nın Gıda Kurtarma Derneği ile işbirliği protokolü imzalamak için istediği yetkiye meclisten CHP'lilerin de oylarıyla veto geldi. Bu arada belediye imar komisyonunda da Arda'nın istediği Sarnıç'taki bir imar değişikliği ile ilgili 2 CHP'li üye 'hayır' oyu kullandı. İki CHP'li ise, 'evet' dedi. AK Partili meclis üyesinin 'hayır' oyu da eklendiğinde Arda'nın talebi reddedilmiş oldu.

Yani artık Arda, belediyeyi yönetme yetisini de tamamen kaybetmeye başladı.



KULAĞIMA GELENLER



İZSU'DA ÖZKAN'I YEMEYE ÇALIŞIYORLAR!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli yatırımcı kuruluşu olan İZSU'nun Genel Müdürlüğü'ne geçtiğimiz Mayıs ayında Aysel Özkan vekaleten atandı. 4 ayı aşkın süredir görevde olan Özkan ne derece başarılı bunu kamuoyu takdir edecektir fakat kulağıma ilginç bir bilgi geldi. O da şu:

Özkan, İZSU'nun ihalelerinde, Büyükşehir Belediyesi'nde bazı etkili isimlerin istediğini yapmamış ve mevzuat neyse onu uygulamış.

Bu da o birilerini çok rahatsız etmiş. Bu kişiler, Ankara'dan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan asaleten ataması için beklenen onay gelmeden Özkan'ı görevden aldırmak için bastırıyormuş. Başkan Tunç Soyer ise, şu ana kadar bu talepleri yerine getirmemiş.

Bakalım Özkan'ı istemeyen bu birileri başarılı olabilecek mi göreceğiz.