İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark'la ilgili koruma imar planı üzerinde çalışıyor. Bu süreçte cevabı en çok merak edilen soru, Kültürpark'ta şimdiki fuar hollerinin yerine bir kongre merkezinin yapılıp yapılmayacağı...

Eski Başkan Aziz Kocaoğlu, hazırladığı Kültürpark İmar Planı'nda hollerin yerine bir kongre merkezi yapmayı çok istiyordu.

Fakat bunu yapamadı. Çünkü, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2017'de belediyeden İzmir'in bu eşsiz hazinesi için önce bir koruma planı hazırlamasını istedi. İşte şimdi yeni Başkan Tunç Soyer de istenen bu koruma planını hazırlıyor.



TARTIŞMALAR ALEVLENDİ

Soyer'in bu konuda ne düşündüğü ise şu an için net değil. Ancak geçtiğimiz günlerde Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı İlker Kahraman'ın kendilerinin de dahil olduğu planlama sürecinde Büyükşehir'in buraya bir kongre merkezi yapmayı düşündüğü yönündeki bir açıklaması basına yansıdı. Tabii bu açıklama tartışmayı da beraberinde getirdi, belediyeye yönelik tepkiler yükseldi. Bu tepkilerin ardından görüştüğüm Kahraman, açıklamasının yanlış anlaşıldığı ve kendisinin sadece eski plandan bahsettiği savunmasında bulundu. Belediyenin henüz koruma planı üzerinde çalıştığını ve bu konuda kendilerine iletilen bir fikir olmadığını vurguladı. Ayrıca kişisel fikrinin de burasının boş kalması yönünde olduğunu aktardı.



HIZAL: PAZARDAN İYİDİR

Ancak, cin 3 yıl sonra şişeden çıkmış oldu ve tartışma yeniden başladı.

Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, Soyer'in Kültürpark'ta açtığı pazaryerine dikkat çekerek, "Kongre merkezi pazaryerinden iyidir. Hollerin olduğu alanda kongre merkezi yapılabilir. Şehir içinde çok ender bulunan bir yeşil alandan bahsediyoruz. Bu niteliği korunarak elbette projeler yapılabilir.

Ancak bir şey yapılacaksa, bir an evvel planlanmalı. Bu planlar kamuoyunun istek ve taleplerine göre de revize edilmeli ve hayata geçirilmeli" dedi.



BELEDİYE SÖZ VERMİŞTİ

Bu arada konuyu araştırırken elime ilginç bir belge geçti. Bu belge 2004'te o dönemki Başkan Ahmet Piriştina adına Fen İşleri Daire Başkanı Cemal Gümensen imzasıyla İzmir Barosu eski Başkanı Noyan Özkan'a gönderilmiş resmi bir yazı. Yazıda o tarihte kurulmakta olan hollerle ilgili "İzmir Fuarı kent dışına taşındığında sökülebilecek şekilde konstrüksiyonla inşa edilmektedir" ifadesi kullanılıyor. Yani belediye daha holler inşa edilirken, kent dışında yeni bir fuar alanının yapılması halinde bu hollerin söküleceği sözünü vermiş.

Bu ayrıntı çok önemli.



MUTLAKA HALKA SORULMALI

Peki Başkan Soyer, bu konuda ne düşünüyor? Dediğim gibi büyük bir soru işareti. Konuyla ilgili kendisini aradım ancak İzmir için birçok önemli konuda yönelttiğimiz sorularda olduğu gibi bu soruyu da yanıtlamaktan kaçındı. Benim şahsi kanaatim belediyenin verdiği sözü tutması ve hollerin kaldırılarak burasının yeşil alan haline getirilmesi... Ancak burada asıl önemli olan İzmir'in çoğunluğunun fikrinin ne olduğu. O yüzden Soyer, buraya ne yapılması gerektiğiyle ilgili kentte mutlaka bir referanduma gitmeli. Çünkü, bu düğümü ancak referandum çözer...