Menemen Belediyesi’nde bugün başkanvekilliği seçimi var. İYİ Parti’yle birlikte 18 meclis üyesi olan CHP’de koltuğu MHP ve tek bağımsız üyenin desteğiyle 13 oya ulaşan AK Parti’ye kaptırma korkusu yaşanıyor. Aday sayısını bir türlü teke indiremeyen CHP, kendi içinde bölünürse veya karşı tarafa 3 oy kaptırırsa seçimi AK Partili aday Aydın Pehlivan kazanabilir.

Menemen, CHP'den seçilen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un 'yolsuzluk' operasyonunda tutuklanmasının ardından bugün tarihi bir gün yaşayacak. Belediyenin CHP, AK Parti, MHP ve İYİ Parti ile bir bağımsız üyeden oluşan 31 meclis üyesi, saat 14.00'te sandık başına giderek görevden uzaklaştırılan Aksoy'un yerine başkanvekili seçecek. Seçilecek başkanvekili, çalışanlarına 5 aydır doğru düzgün maaş ödeyemeyen borç batağındaki bir belediye devralacak. O yüzden seçim ilçenin kaderine doğrudan etki edecek.



CHP'DE KAYBETME KORKUSU

CHP'de seçim öncesi, başkanvekilliğini AK Parti'ye kaptırma korkusu yaşanıyor. Çünkü CHP'nin 15 ve Millet İttifakı'ndaki ortakları İYİ Parti'nin 3 meclis üyesi var. AK Parti'nin 10 ve Cumhur İttifakı'ndaki ortağı MHP'nin 2 Meclis üyesi bulunuyor. Aldığım duyumlar Aksoy'la birlikte CHP'den istifa eden bağımsız üye Başkan Yardımcısı Noyan Özkan'ın da AK Parti adayını destekleyeceği yönünde. Özetle şu an durum 18'e 13 şeklinde... Yani AK Parti, CHP-İYİ Parti cephesinden 3 üyenin oyunu almayı başarırsa başkanvekilliğini alacak. O yüzden tek bir oy bile çok değerli...



SEÇİMİN KADERİ 3 OYDA

Üstüne üstlük AK Parti aday olarak Aydın Pehlivan'ı belirlerken CHP ise, parçalanmış durumda. CHP'li Deniz Karakurt, Ali Yılmaz, Hasan Ünal ve İhsan Perçin, adaylık için bastırıyor. CHP'den Çağlar Gülez ve Özgül Metin'in de adı geçiyor. CHP içinde HDP kanadından 3 meclis üyesi var. Ayrıca CHP'li meclis üyelerinden Rasim Yiğit Özge, Erdal Kanmış ve Ali Aydın da tutuklanan Aksoy'a yakınlıklarıyla biliniyorlar. O yüzden CHP'nin çıkaracağı adayın herkesin oyunu alabilecek bir isim olması gerekiyor.













SANDIKTA BÖLÜNEBİLİRLER

Aday sayısını teke indirmek için Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kağan Salıcı ve Seyit Torun ile Genel Sekreter Selin Sayek Böke, dün Menemen'e çıkarma yaptı. Üç isim, CHP ve İYİ Partili üyelerinin tamamının oyunu alabilecek bir ismi belirlemeye çalıştı. Ancak ismi geçenler vazgeçmeyince aday sayısı teke düşürülemedi. Kararın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na bırakılacağı ve adayın bugün 11.00'de duyuralacağı kaydedildi. Böylece CHP'nin seçimin gizli oyla yapılacağı sandıkta bölünme ihtimali daha da arttı. Tabii tablo böyle olunca geçtiğimiz günlerde de yazdığım gibi akıllara 2009'da Çiğli'de CHP'li Belediye Başkanı Ensari Bulut'un vefatının ardından yaşananlar geliyor. Orada da CHP sözde uzlaşma sağlamış ve yapılan önseçimde CHP'li meclis üyelerinin çoğunluğunun oyunu alan Şeref Bektaş'ı tek aday yapmıştı. Ancak Ensari Bulut'un yardımcılığını yapan CHP'li Metin Solak, son anda adaylığını ilan etmiş ve AK Partili üyelerin oylarını alarak seçilmeyi başarmıştı. CHP Genel Merkezi adeta 'mat' hatta daha doğru bir tabirle 'madara' olmuştu. İşte şimdi de Genel Merkez'in müdahalesine rağmen ikinci bir CHP'li aday çıkarsa her şey olabilir.



'ŞAHINI' KORUYABİLECEK Mİ?

Çünkü ilk iki oylamada adaylardan biri 3'te 2 çoğunluğun oyunu alamazsa, 3. turda üye tam sayısının yarıdan fazlasını alan seçimi kazanacak. O da olmazsa 4. turda en fazla oyu alan aday koltuğa oturacak. Yani AK Parti adayı MHP dışındaki diğer partilerden oy alamazsa bile CHP'nin kendi içinde parçalanması halinde son turda seçimi kazanabilir. Dün görüştüğüm AK Partili Meclis üyeleri çok heyecanlıydı, "Maaş bile ödeyemeyen, haciz kıskacındaki Menemen Belediyesi'nin tek kurtuluşu iktidarın da tam desteğini alacak bir başkanvekilinin seçilmesinde. Bu yüzden CHP içinden de Menemen'in ve binlerce çalışanın geleceğini düşünüp bizim adayımızı destekleyecek isimler mutlaka çıkacaktır" diyorlardı. Bakalım CHP bu büyük satrançta 'şahını' koruyabilecek mi?