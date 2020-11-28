İzmir, istiklalin kenti... Kurtuluş Savaşı'nda ilk kurşunun atıldığı ve zaferin taçlandığı yer... Şimdiye kadar da devletine ve Atatürk'e bağlılığından taviz vermemiş bir şehir...



Ancak maalesef bugün İzmir, CHP ve bu partiden seçilen Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer eliyle HDP'lileştirilmek isteniyor. İşte manşetimizdeki haber... Atatürk'e ve ilkelerine bağlı bir kentin Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, PKK elebaşına özgürlük isteyenleri almış karşısına akıl danışıyor.



KADROLARI DOLDURDU

Seçilmeden önce Soyer'in HDP severliği zaten biliniyordu, ancak Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturunca bunu söylemin ötesinde eyleme de taşıdı.



HDP'lileri belediye kadrolarına doldurmaya başladı. Nitekim bu doldurulanların 16'sının İzmir Valiliği tarafından yapılan güvenlik soruşturması olumsuz çıktı. Soyer istemese de bu isimleri belediyeden göndermek zorunda kaldı. Daha içeride böyle bir çok isim olduğu biliniyor. Onlarla ilgili de güvenlik soruşturmalarının olumsuz çıkabileceği belirtiliyor.



ARTIK ETLE TIRNAK GİBİ

Bugünkü manşetimizde Soyer'in HDP ile artık etle tırnak gibi olduğunu gösteren bir fotoğraf yer alıyor. Soyer'in Seferihisar'dayken kurduğu ve sonrasında da akıl danışmayı sürdürdüğü İzmir Düşünce Topluluğu'nun Tarihi Asansör Restoran'daki rutin buluşmalarından birine ait olan bu fotoğrafta HDP'nin üst düzey 3 ismi Coşkun Üsterci, Mahfuz Güleryüz ve İbrahim Akın başköşede oturuyor. Üstüne üstlük bu topluluğun internet sitesinde yer alan 'hedef ve program' bölümünde resmen HDP'nin yani PKK'nın talep ettiği 'idari ve mali özerklik' savunuluyor.



İZMİRLİ ASLA KABUL ETMEZ

Akıl alacak gibi değil! Özellikle İzmir'de bu eylemlerin göz göre göre yapılmasına, yapabilmesine ve buna cesarette bulunulmasına hayret ediyorum... Türkiye'yi, devleti ve milleti ile bölünmez bir bütün olarak kuran Atatürk'e bağlı İzmirliler, bu fotoğrafı kabul etmez, edemez... İzmir bu oyunu yutmaz... Açıkça söylüyorum...

Maalesef Soyer'in bu gidişi, gidiş değil...



KARAYILAN'IN SÖZLERİYLE ÖRTÜŞÜYOR

CHP'nin İyi Parti ve Saadet Partisi'ni de yanına alıp PKK'nın uzantısı HDP ile Anayasa taslağı hazırladığı ortaya çıktı. Üstelik, hazırlanan taslakta 'Atatürk milliyetçiliği' ifadesinin yer almadığı ve özerkliğe kapı açan maddeler olduğu görüldü.



Üzerine Şişli'de CHP yönetimindeki belediyede başkan yardımcısı Cihan Yavuz, PKK operasyonunda gözaltına alındı. Yavuz'un terör örgütü PKK/ KCK'nın şehir yapılanmasında, mitingler, açlık grevleri ve ölen örgüt üyelerinin ailelerine yardım yapılması gibi faaliyetlerde bulunduğu öne sürülüyor. İzmir'in kuzeydeki bazı CHP'li belediyelerde de Cihan Yavuz benzeri bazı belediye başkan yardımcıları olduğu belirtiliyor.

Bu arada PKK elebaşlarından Murat Karayılan'ın "Biz CHP ile aynı düşünüyoruz" şeklindeki açıklaması durumu özetliyor. Karayılan'ın sözleri ve Soyer'in bu fotoğrafı örtüşüyor. Tüm bunları üst üste koyunca da Türkiye'de hayata geçirilmek istenen senaryo net bir şekilde ortaya çıkıyor.