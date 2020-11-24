İzmir siyasetinde hareketli günler yaşanıyor.

Menemen Belediye Başkanı CHP'li Serdar Aksoy, 'ihaleye fesat karıştırma', 'resmi ve özel evrakta sahtecilik', 'rüşvet', 'zimmet', 'terör propagandası yapma' ve 'görevi kötüye kullanma' gibi suçlamalarla gözaltına alınıp hakim karşısına çıkarıldı.

CHP içinde Menemen'in ardından İzmir'de başka belediyelere de operasyon olabileceği yönündeki spekülasyonlar konuşuluyor.

Böyle bir şey olur mu bilemiyorum ancak CHP'de 3 başkanla ilgili hukuki süreç işliyor.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz hakkında mafyayı adam yaralamaya azmettirme suçlamasıyla 7 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın sürdüğü zaten biliniyor.



ARDA DA HAKİM KARŞISINDA

Bu arada sosyal medya hesabından Başkan Erdoğan'a yönelik hakaretlerde bulunan ve 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde de yine skandal paylaşımlara imza atan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'ya da dava açıldı. 34.

Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek davanın ilk duruşmasının önümüzdeki 17 Aralık'ta yapılması kararlaştırıldı.

Tanık ve taraflara gönderilen tebligatta davanın konusu olarak 3 ayrı suçlama bildiriliyor. Bu suçların ilki Cumhurbaşkanına hakaret... Arda, ayrıca 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' ve 'Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din mezhep cinsiyet, bölge farklığına dayanarak alenen aşağılama' ile de suçlanıyor.



6 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Türk Ceza Kanunu'nda 299. maddesinde "Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun alenen işlenmesi hâlinde, verilecek ceza altıda biri oranında artırılır" ifadesi kullanılıyor. Diğer iki suçlama için ise ayrı ayrı 6 aydan bir yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Bu arada Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca'nın Arda'nın belediyede 'Onursal Koordinatör' sıfatı kullandığı ortaya çıkan eşi Deniz Arda için whatsapp yazışmalarına dayanarak ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla savcılığa yaptığı suç duyurusu da bulunuyor.



EVRAKTA SAHTECİLİK SUÇLAMASI

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'la ilgili de evrakta sahtecilik ve yakınlarına menfaat sağlama gibi 3 suçlama ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından soruşturma izni verdi.

İçişleri Bakanlığı Müfettişleri, Mordoğan Meydanı düzenleme ve parke taş döşeme ihalesini CHP'li Meclis Üyesi Sercan Sefer Çiğdemoğlu'nun ortağı olduğu şirkete 30 bin 800 lira bedelle verdiği belirlenen CHP'li Erdoğan ve ekibinin, bu hatalarını örtmek için evrakta sahtecilik yaptıklarını rapor etti.



SON KARARI YARGI VERECEK

Bakan Soylu'nun verdiği iznin ardından adli süreç başladı. Erdoğan'ın yargı sürecinde suçlu bulunması halinde sadece evrakta sahtecilikten bile 8 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği belirtildi. CHP'li Erdoğan, Arda ve Gürbüz hakkında son kararı bağımsız yargı verecek. Ancak 1 yıldan fazla hapis cezası almaları halinde koltuktan olabilirler. Sonucu bekleyip göreceğiz.