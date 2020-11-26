Korona virüs salgını dünyayı kasıp kavuruyor. Maalesef gün geçtikçe yakınımız veya tanıdığımız olan daha çok insanın bu illete yakalandığını duyuyoruz.

Hatta vefat haberlerini alıyoruz.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger bile kovid- 19 olduğuna göre hiçbirimizin buna yakalanmama garantisi yok.

Böylesi bir dönemde maske ve sosyal mesafe kuralının yanı sıra alınan tedbirlere harfiyen uymak çok önemli. Ancak tedbirlerle ilgili çelişkiler ve bazı kuruluşların üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmediğini görmek de insanı kahretmiyor değil.







TIKLIM TIKLIM YOLCULUK

Örneğin, bu köşede gördüğünüz bu fotoğraf... İnsanlar üst üste yolculuk yapıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi sözde korona virüs tedbirlerini sıkı sıkıya uyguluyor.

Üstelik daha kafe restoranların Türkiye genelinde kapatılması ile ilgili karar çıkmadan bunu kendisine bağlı işletmelerde uygulayan ilk belediyelerden biri oldu. Ancak gelin görün ki, kentte toplu ulaşımda özellikle sabah ve akşam saatlerinde yaşanan bu manzara hiç değişmiyor.

Pik saatlerde bazı seferler tıklım tıklım yapılıyor. Üstelik bazı otobüslerin pis hali de gözlerden kaçmıyor. Belediyenin öncelikli olarak sabah ve akşam saatlerinde İZBAN, metro ve otobüs sefer sayılarını artırması gerekiyor.

Özellikle İZBAN trenlerindeki vagon sayısının artırılması da mutlak şart.

Eğer bu yoğunluk azaltılmazsa korona virüse karşı alınan önlemlerin hiçbir anlamı kalmayacak.



İNSANLAR NEREYE GİDECEK?

Bu arada İzmir İl Hıfzısıhha Kurulu'nun sahil bantları, park, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında sandalye veya oturarak piknik yapma faaliyetlerini yasaklaması da bana göre çok mantıksız.

İnsanlar toplu ulaşımda tıklım tıklım yolculuk yapacak ama sahilde, mesire yerlerinde oturamayacak öyle mi? Bu ne yaman çelişki?



TEMİZ HAVAYA İHTİYACIMIZ VAR

Yine bazıları dolu AVM'lere gitmekte bir sakınca yok ama sahilde sosyal mesafe kuralına da uyarak birileriyle oturup bir şeyler atıştırmak ve açık havada temiz hava almak yasak. İnsanlar ne yapacak, nereye gidecek? Sosyal mesafe ve maske kuralına uyduktan sonra insanların açık havada temiz hava almasının neresi kötü?

Ayrıca nasıl oluyorsa otel restoranları açık, dışarıdaki lokantalar kapalı!



RUHSAT KAOSU DA AŞILMALI

Öte yandan yaşanan ruhsat kaosu da esnafı mağdur ediyor. Pastane ve kafeler kapalı dururken belediyelerden fırın ruhsatı alan ancak bir pastaneden daha fazla tatlı satan yerler ise açık.

Korona, bizi bu çelişkiler içinde yakalamadan şu aşılar gelse de kurtulsak!