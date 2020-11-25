Menemen'de daha önce de yazdığımız gibi testi su yolunda göz göre göre kırıldı. CHP'den seçilen Başkan Serdar Aksoy ve belediyedeki vurgun iddiasına ismi karışan İyi Partili 3 isim dün tutuklandı.

Seçimin ardından güvercinler uçurarak göreve başlayan Aksoy, çok ağır suçlamalarla demir parmaklıkların arkasına girdi.



Peki şimdi ne olacak?

CHP İzmir eski Milletvekili olan avukat Sabri Ergül, suçun ağırlığına ve organize yapı olarak değerlendirilme ihtimaline işaret ederek Aksoy'un yerine kayyum atanabileceğini söylüyor. Ancak genel kanaat kayyum atamasının çok büyük bir sürpriz olacağı şeklinde. Çünkü yasalara göre kayyum, HDP'li bazı belediyelerde gördüğümüz gibi belediye başkanının terörle ilgili bir suç işlemesi halinde atanıyor.



BAŞKANVEKİLİ SEÇİLECEK

Bu yazıyı kaleme aldığımız saate kadar bir açıklama yapılmamıştı ancak bu aşamadan sonra çok büyük bir ihtimalle Aksoy, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılacak. Bu durumda belediye meclisi içinden bir başkanvekili seçilecek.



Başkanvekili seçiminde yapılacak ilk iki oylamada üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu aranacak. İki turda üçte iki çoğunluk sağlanamazsa üçüncü oylamada, salt çoğunluğun oyunu almak yetecek.



Mecliste çoğunluk 15 üye ile CHP'de. Şu an CHP üyesi gözüken 3 meclis üyesinin partinin ittifak halinde olduğu HDP'nin kontenjanından seçildiği belirtiliyor. AK Parti'nin üye sayısı 10, MHP'nin 2 ve İyi Parti'nin de 3... Bu arada Başkan Yardımcısı Noyan Özkan ise, geçtiğimiz günlerde Serdar Aksoy ile birlikte CHP'den istifa ederek bağımsız üye olmuştu.



ŞİMDİDEN DÖRT ADAY VAR

Başkanvekilliği için CHP'de şimdiden aday bolluğu yaşanıyor. CHP'li Deniz Karakurt, Hasan Ünal, Ali Erdoğan ve Özgül Metin adaylık için temaslarını sürdürüyor.



İşte bu durum CHP'de daha önce Çiğli'de yaşananların tekrar yaşanabileceği kaygısını oluşturuyor. Çiğli'de 2009'da CHP'li Belediye Başkanı Ensari Bulut hastalığı nedeniyle vefat etmişti. Yapılan seçimi ise, CHP içinden iki aday çıkınca yarışı genel merkezin desteklediği Şeref Bektaş'ın yerine AK Partili meclis üyelerinin desteğini almayı başaran CHP'li diğer aday Metin Solak kazanmıştı.



BÜYÜK SÜRPRİZ OLABİLİR

Şimdi Menemen'de de CHP'den ismi geçen 4 aday veya bir başka CHP'li üye genel merkez tarafından aday olarak belirlenecek. Bu ismin büyük bir ihtimalle kadın meclis üyesi Deniz Karakurt olacağı belirtiliyor. Ancak adaylığı isteyen diğer CHP'lilerden biri veya birkaçı, Metin Solak gibi, gözünü karartıp aday olursa büyük bir sürpriz yaşanabilir.



Bu durumda CHP'nin resmi adayı değil de 12 üyeye sahip Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP'nin desteklediği bir başka CHP'li, tıpkı 2009'da Çiğli'de olduğu gibi, ipi göğüsleyebilir. Bu durumda zaten tutuklama olayıyla büyük prestij kaybeden CHP Genel Merkezi ve İl Yönetimi, yeni bir fiyaskoya imza atmış olur.



Öte yandan CHP içinde bir parçalanma olması halinde düşük bir ihtimal olsa da AK Parti'nin çıkaracağı adayın bile CHP'li küskünler ve İyi Partililerin oylarını alıp aradan sıyrılabileceği yorumları yapılıyor. Nitekim dünkü tutuklamanın ardından AK Parti de aday çıkarmak için çalışma başlattı. Genel Merkez'in de onay vermesi halinde yarışa AK Partili bir aday da girecek.



Menemen'de başlayan satrancın sonucunu kısa sürede göreceğiz...