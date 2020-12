İzmir'de kamuoyu gücünü gösterdi.

Seferihisar'da geçtiğimiz yıllarda belediyeye yani kamuya ait adalar, plajlar satılırken sessiz kalan kamuoyu bunun bir benzerinin Foça'da yaşanmasına izin vermedi.

Foça Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Fatih Gürbüz, gelen tepkiler üzerine ilçenin cennet köşelerinden Kumburnu Koyu'nu satmaktan vazgeçmek zorunda kaldı.

Daha doğrusu şimdilik 1 yıllığına erteledi.



BÜYÜKŞEHİR'DE GEÇ OLMADAN

Eğer aynı kamuoyu tepkisi Seferihisar'daki başkanlığı sırasında Tunç Soyer'e gösterilseydi belki ilçenin doğa harikası birçok gayrimenkulü hala kamunun malı olacaktı. Haraç mezat elden çıkarılan ancak bugün her biri servet eden o eşsiz gayrimenkullere şimdi böyle melül melül bakmak zorunda kalmayacaktık. Kamuoyu baskısı demişken... Foça için ortaya konan bu kamuoyu tepkisinin aynısını Soyer'in şu an Büyükşehir Belediyesi'nde yaptığı satışlara da göstermeliyiz. Eski Başkan Aziz Kocaoğlu döneminde neredeyse gayrimenkul satışı yapılmazken Soyer, Seferihisar gibi Büyükşehir'in mallarını da hızla tüketiyor.

Geride kalan 20 ayda çeyrek milyar liranın üzerinde gayrimenkul satışı yaptı.

Büyükşehir'de bari Seferihisar'daki gibi çok geç olmadan sesimizi yükseltmeliyiz.



BU KİRLİ HAVA İZMİR'E YAKIŞMIYOR

İzmir'de 25 yılı aşkın zamandır yaşıyorum. Bugüne kadar bu kentte yaşamanın hep bir ayrıcalık olduğunu düşündüm ve düşünmeye de devam ediyorum. Ancak maalesef kentin şehircilik anlamında sürekli gerilemekte olduğunu söylemek de boynumun borcu. Allah aşkına şu hava kirliliğine bakar mısınız! Akşamları resmen zehir soluyoruz. Önceki yıllarda da kış aylarında hava kirliliği yaşanıyordu ancak bu yılki bir başka... İnsanın burnunun direği kırılıyor ağır kömür kokusundan... İzmir'i sürekli dünya ile bütünleştirmekten, çeşitli başkentlerde İzmir ofisleri açmaktan bahsedenler önce şu hava kirliliğine el atmalı. Çünkü hava kalitesi bu kadar düşük bir kentten dünya kenti falan olmaz... Bu kirli hava İzmir'e yakışmıyor...



SİNSİ FETÖ'YE DİKKAT EDELİM

Türkiye, 17-25 Aralık 2013'teki polis-yargı ve 15 Temmuz 2016'daki askeri darbe girişimiyle silahlı terör örgütü FETÖ'nün gerçek yüzünü gördü. İnsanları adeta 'haşhaşiler' gibi etkileyip gözleri kör şekilde birer teröriste dönüştüren örgütün bu ülkeye yapmadığı hainliğin kalmadığı görüldü. Ancak son dönemlerde FETÖ'ye yönelik kamuoyu farkındalığında bir azalma yaşanmaya başladı. Maalesef, yapılan FETÖ operasyonları ve örgütün ortaya çıkarılan hainlik öyküleri artık vaka-i adiyeden sayılıyor. Ancak İzmir'de Salı günü ve dün yapılan iki önemli operasyon, örgütün bu ülke için bir tehlike olarak varlığını sürdürdüğünü bir kez daha gösterdi. Dünkü operasyonda örgütün iki numaralı ismi Mustafa Özcan'ın damadı da yakalandı. Kamuoyu olarak FETÖ tehlikesine karşı her zaman tetikte olmamız ve bu örgütle mücadeleyi hiçbir zaman ikinci plana itmememiz gerekiyor. Bu arada İzmir'deki belediyelerin hiçbirinde FETÖ temizliği yapılmadığına da dikkat kesilmemiz şart.