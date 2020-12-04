En son Katar'ın Londra Borsası gibi İstanbul Borsası'nın da yüzde 10'una ortak olması hadisesinde gördük. Ana muhalefet partisi CHP ortalığı ayağa kaldırdı. Hükümete yapılmadık eleştiri bırakmadılar. Peki yabancı yatırımcının ülkeye stratejik bir ortaklık için gelmesine tepki gösterenlerin kendisi ne yapıyor? Hemen söyleyeyim: İzmir'de ada, plaj, koy, ne bulursalar haraç mezat satıyorlar...



FOÇA'DA SATILIK KOY

Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, 10 yıllık Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde belediyenin nesi var nesi yoksa sattı. Sığacık'taki 28 dönümlük Eşek Adası'nı sadece 1 villa fiyatına, 3 milyon 200 bin liraya satarak tarihe geçti. Üstüne Ekmeksiz Plajı'nın önemli bölümünü de Kazaklara sattı. Geçtiğimiz günlerde yaptığımız özel haberde Soyer'in 2012'de bir petrol şirketine belediyenin 3.4 milyon liralık borcuna mahsuben sattığı Akkum'daki 42 dönümlük arsa için şimdi 15 milyon dolar fiyat biçildiğini ortaya çıkardık.



Şimdi de Foça Belediye Başkanı CHP'li Fatih Gürbüz, Kumburnu Koyu'nu satışa çıkarıyor. Konu bugün meclise gelecek. İlçe isyanda. Katar örneğinde olduğu gibi algı operasyonu yapanlar, İzmir'in güzelliklerini böyle pervasızca satmaktan çekinmiyor.



ÖNCE MASRAFLARI KISSINLAR

Bu arada Foça'daki satış gündeme gelince Soyer'in Büyükşehir'deki performansına da bir göz attım. İnanılır gibi değil.

Soyer, İzmir'de de ne bulursa satıyor.



Belediyenin en son yayınladığı Ocak- Ekim 2020 bütçe gerçekleşme raporuna göre, Soyer yılın ilk 10 ayında tam 225 milyon liralık gayrimenkul satmış. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam sadece 31 milyon liraydı. Soyer için yerel seçim öncesi "Saat Kulesi'ni bile satabilir, dikkat edin" diyorlardı. Belki Saat Kulesi olmaz ama bu gidişle Büyükşehir'de satmadık gayrimenkul bırakmayacak gibi gözüküyor... Tamam İzmir'de belediyeler borç içinde. Ancak mali sıkıntıları aşmanın yolu satıp savmak değil gereksiz harcamaları kısmak ve tasarruf etmek olmalı...



'ENİŞTE'YE VEDA!

Ah Enişte! Biz gazetecilerin çoğunlukla 'Enişte' diye hitap ettiğimiz gazetemiz Yeni Asır'ın usta yazarı Erkin Usman'ı 82 yaşında kaybettik. Kendisiyle yıllarca beraber çalıştık. İzmir'e katkıları büyük oldu. Köşe yazarlığına başladığımızda beni bir kenara çekmiş ve "Çok sevindim. Abi olarak benden ne destek istersen vermeye hazırım" demişti. Kendisinden çok şey öğrendik. Abimizdi, ustamızdı... Allah mekanını cennet etsin...



GÖKÇE, YÜCEL'LE YOLLARI AYIRDI!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde önceki Başkan Aziz Kocaoğlu'nun göreve getirdiği Genel Sekreter Buğra Gökçe, Tunç Soyer döneminde de koltuğu korumayı başardı. Hatta daha da güçlendi. Gökçe ile ilgili çok konuşulacak bir gelişme dikkatimi çekti. Gökçe hukuk işlerinin takibi konusunda yıllardır Kocaoğlu'nun CHP İl Başkanı seçtirdiği Deniz Yücel'in hukuk bürosuyla çalışıyordu. Ancak Gökçe'nin en son yargıya yaptığı bir şikayette avukatının değişmesi dikkatimi çekti. Dilekçede Gökçe'nin avukatı olarak Ankara'dan bir isim gözüküyordu. Biliyorsunuz Kocaoğlu'nun aksine Soyer'in Deniz Yücel'le yıldızı bir türlü barışmıyor. Bu avukat değişikliğini görünce "Acaba Gökçe de Soyer'le anlaşamadığı için Yücel'le yollarını mı ayırdı?" diye sormadan edemedim.