CHP yönetimi, bu dönem İzmir'de fiyaskolara imza atmaya doymuyor.

Önce kalelerinden biri olan Urla'da bula bula FETÖ iltisaklı bir isim olan Burak Oğuz'u bulup aday yaptılar.

Oğuz tutuklandı ve FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Daha bu skandal tazeliğini korurken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun öve öve bitiremediği Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy da 'yolsuzluk' gerekçesiyle tutuklandı. Yani CHP'nin yerel seçimde aday belirlemede nasıl büyük hatalar yaptığı bir kez daha görüldü.



KEMAL BEY'İN ADAMLARI

Dün ise, Menemen'de belediye meclis üyeleri Serdar Aksoy'un yerine görev yapacak başkanvekilini belirlemek için sandık başına gitti.

CHP'nin kendisinin 15, ortağı İyi Parti'nin ise 3 meclis üyesi vardı. AK Parti'nin ise, kendisinin 10, ortağı MHP'nin de 2 meclis üyesi bulunuyordu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seçim için has adamlarını Menemen'e gönderdi.



CHP'nin örgüt ve yerel yönetimlerden sorumlu anlı şanlı genel başkan yardımcıları Oğuz Kağan Salıcı ve Seyit Torun, yanlarına Genel Sekreter Selin Sayek Böke'yi de alarak Menemen'e çıkarma yaptı. CHP İl Başkanı Deniz Yücel de onlara eşlik etti. 4 isim, Meclis üyeleriyle saatler süren toplantılar yaptı.



ANCAK ŞANSLA KAZANABİLDİ

Ancak 4 isim, kendi meclis üyelerine bile sahip çıkamadı. Meclis'te CHP'den istifa eden bağımsız üye Noyan Özkan'ın AK Parti adayı Aydın Pehlivan'a oy verdiği kabul edilse bile CHP-İyi Parti'den en az 2 isim, oyunu AK Parti adayına verdi. CHP, 10 binden fazla oy farkıyla seçimi kazandığı Menemen'i yanlış aday tercihi ve ardından dünkü seçimde yapılan hatalar nedeniyle az kalsın AK Parti'ye kaptırıyordu. CHP'nin adayı Deniz Karakurt, ancak çekilen kuradaki şansıyla kazanabildi. O kuradan AK Partili Pehlivan'ın ismi de çıkabilirdi.



Seçimin ardından Kemal Bey'in gönderdiği ekip ilçe sokaklarında bir de zafer yürüyüşü yaptı! Bir tabir var ya 'galiptir bu yolda mağlup' diye...

İşte dün Menemen'deki seçimi bunun tersi olarak "mağluptur bu yolda galip" şeklinde nitelendirsek yeridir.



İHALE ÖNCESİ BU NE BAĞIŞI?

Menderes siyasetinde bugünlerde ilginç bir bağış konusu tartışılıyor. Buna göre ilçede çöp toplama ve temizlik işini yürüten Tecer Temizlik firması ile kardeş kuruluşu olduğu belirtilen Mavi Yeşil Turizm firması belediyeye ikisi binek olmak üzere 3 aracı şartsız bağışlıyor. Dünkü meclis toplantısında AK Parti Grubu, bu bağışa karşı çıktı, ayrıca şartsız bağışları kabul etme konusunda belediye kanununa göre yetkilinin başkanda olduğunu belirterek bu maddenin gündemden çıkarılmasını istedi.



AK Parti'nin en önemli karşı çıkma gerekçelerinden biri ise, bağışın belediyenin her yıl milyonlarca para verdiği çöp ihalesine kısa bir süre kala yapılmasıydı. Dün görüştüğüm bir AK Partili üye, yılbaşında 2021 çöp toplama ihalesinin yapılacağını

belirterek, "Hiç kimse karşılıksız bir şey bağışlamaz. Biz bunun etik olmadığını söyledik ve başkanın zaten bu bağışı kabul etmeye yetkili olduğunu da belirterek maddenin gündemden çıkarılmasını istedik. Ancak CHP komisyona gönderdi" dedi. Bilmem siz ne düşünüyorsunuz?