Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, son olarak İzmir Mizah Festivali kapsamındaki söyleşiye Türkiye ve İslam düşmanı, PKK destekçisi isimleri davet ederek skandallarına bir yenisini ekledi. Malasef, İzmir'in şehr-i emini olması gereken Soyer, Atatürk'e ve Türkiye'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne bağlı İzmir'de yapmaması gereken ne varsa yapıyor.



PAGOS VE ANADİL ÇIKIŞI

● Önce Kadifekale'ye kurduğu pazara bölgenin Yunanca ismi olan 'Pagos' ismini verdi. Hatta 'Pagos' ismini İzmir'de bir vapura bile koymaya çalıştı.

● Ardından İzmir'in kurtuluşu 9 Eylül'de kutlanırken kendisi alternatif bir gün ve kutlama oluşturmaya çalıştı ve 3 Mayıs'ı Dünya İzmirliler Günü ilan etti.

● Ayrıca "Kürtlerin anadilde hizmet talebini Ankara'nın insafına bırakamayız" gibi ağzından baklayı çıkardığı açıklamalar yaptı.

● Kıbrıs için "Herkes adanın bir tarafından çekiştiriyor. Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakmalıyız" diye konuştu.



HAREKATA BİLE KARŞI ÇIKTI

● Türkiye Barış Pınarı Harekatı'nda terör örgütü PKK'yı ezerken, "Hepimizi mutsuzluk ve karamsarlığa sürükleyen bu savaşın bir an önce bitmesini istiyoruz" çıkışında bulundu.



● Yerine kayyum atanmasının ardından terör örgütü üyeliğinden tutuklanan HDP'li Diyarbakır Belediye eski Başkanı Selçuk Mızraklı ile birlikte İzmirlilerin karşısına çıktı.



KADROLARA DOLDURDU

● Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen PKK destekçisi 3 profesörü, belediye şirketine yönetici yaptı.

● Geçmişte terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldığı haberleriyle gündeme gelen bir ismi kuracağı Şehir Tiyatroları'nın başına atadı.

● Bir ara çıkıp İzmir parasından, eyalet olmaktan falan bile bahsetti.

● PKK'nın Suriye'deki terör üslerinde fotoğrafları olan isimleri belediyeye özellikle de propaganda yapabilecekleri sosyal yardımlarla ilgili müdürlüklere doldurdu. Bu isimlerden bir kısmı İzmir Valiliği'nin yaptığı güvenlik soruşturmasına takıldı. Soyer'in şimdi soruşturmaya takılanların ailelerinden birer kişiyi işe almaya çalıştığı öne sürülüyor.



APOCULARDAN AKIL ALIYOR

● Bu arada kendisinin danışacağı bir fikir kulübü olarak kurduğu İzmir Düşünce Topluluğu'nda PKK lideri Abdullah Öcalan'a özgürlük çağrısı yapan açıklamalarıyla gündem olan ve şu an HDP PM ve MYK'sında aktif görev yapan isimlere yer verdi. Bu isimlerin kamusal alan olan belediyede toplantılar yapmasını bile sağladı.

● Bunların üzerine şimdi de belediyenin düzenlediği Mizah Festivali'nde Fransızların İslam ve Türkiye düşmanlığıyla meşhur karikatüristi Jean Plantu ile sözde Ermeni soykırımını savunan İsrailli Michel Kichka'yı İzmirlilerle buluşturacak olmasını ekledi.



İZMİRLİ BUNA MÜSAADE ETMEMELİ

Artık kesin olarak ortaya çıktı ki, Soyer göreve gelirken getirdiği gizli ajandasını artık göstere göstere uyguluyor. Kendisine verilen görevi yerine getiriyor. İzmir'i adım adım HDP'lileştirmek için elinden geleni yapıyor. Maalesef, İyi Partililer de buna belediye meclisinde verdikleri destekle alet oluyor.

Daha önce de defalarca yazdığım gibi İzmir'de şu an iktidar CHP-HDP ittifakıdır.

Buna ses çıkarmayarak destek veren İyi Parti de bu ittifakın üçüncü ortağıdır.

Matematikte 2 kere 2 nasıl 4 ediyorsa, bu da böyledir. Ülkesini ve şehrini seven İzmirlilerin, terör örgütü PKK'nın uzantısı HDP'nin CHP-Soyer ve İyi Parti üzerinden İzmir'de iktidar olmasına karşı sesini yükseltme zamanı geldi, hatta geçiyor.