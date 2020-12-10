İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, öyle bir açıklama yaptı ki, adeta kendi kendisini vurdu. Soyer, Menemen'deki yolsuzluk skandalının ardından 'meclis üyelerinin belediyelerle iş yapmasını' yasaklayan Belediye Kanunu'nun 28. maddesini hatırlatan bir yazı göndererek meclis üyelerini bu konuda uyardı. Ancak görmediği, belki de kendisi veya sorumluların görmezden geldiği çok önemli bir nokta vardı...



O da Soyer yönetimindeki ESHOT'un Bornova Belediye Meclisi Başkanvekili de olan Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi CHP'li Hüseyin Ünal'ın kendi adını taşıyan otomotiv firmasından doğrudan temin yöntemiyle sık sık alım yapmasıydı. Üstelik bu ticaret Ünal'ın kendi adını taşıyan şirket üzerinden göstere göstere yapılıyordu. Biz de bu çarpıcı bilgiyi köşemizde kaleme aldık ve Soyer'in önce kendi belediyesine bakması gerektiğine dikkat çektik.



"ALIMLARI DURDURDUK"

Dün ESHOT'u aradım ve bu yazımızın ardından ne yaptıklarını sordum. Görüştüğüm ESHOT yetkilileri, konuyla ilgili bilgi sahibi olur olmaz, adı geçen kişi ve firmanın tekliflerinin bundan böyle değerlendirme dışı bırakılması kararı aldıklarını söyledi. ESHOT yetkililerine göre kendilerinin bunda hiçbir sorumluluğu yok.

ESHOT'un ya da belediyenin herhangi bir biriminin, doğrudan temin ya da ihale yoluyla yaptığı alımlarda, baktığı tek şeyin teklif veren firmaların ve verilen tekliflerin ihale mevzuatına uygunluğuna bakmak olduğunu ifade eden ESHOT yetkilileri, topu adeta Hüseyin Ünal'ın kucağına attı...



MECLİS ÜYESİ DİKKAT ETMELİYDİ

Kamu İhale Kanunu'nun hükümleri gereğince yapılan ihalelerde, ihalelere katılamayacak durumda olduğunu beyan etme yükümlülüğü, isteklilerin sorumluluğunda olduğunu belirten ESHOT yetkilileri, şunları söyledi: "İdarelerde ihale işlemlerini yürüten görevlilerin, isteklilerin meclis üyesi veya belediye başkanı olup olmadığını bilme sorumluluğu bulunmuyor.

Başkan Soyer'in de mektup göndererek hatırlattığı gibi, ilgili yasaya göre, meclis üyelerinin, görevleri süresince ve görevleri bittikten sonraki bir yıl içinde, seçildikleri belediye ile bu tip işlere girmemesi gerekiyor. Yani burada, adı geçen meclis üyesinin dikkat etmesi gereken bir 'etik' kural var. Bu konu en fazla, 'Kamu adına görev yapan meclis üyesinin, etik kurallara aykırı hareket etmesi kapsamında' disiplin soruşturmasına konu olabilir."



İşe bakar mısınız? Böyle bir sakıncalı ticaret yıllardır sürüyor, bunu herkes biliyor.

Ancak Yeni Asır yazınca herkes yeni haberdar oluyormuş gibi davranıyor.

Ortada tek bir suçlu bırakılıyor o da, CHP'li Meclis üyesi Hüseyin Ünal!



SORUMLULAR HESAP VERMELİ

Dün ESHOT yetkililerinin ardından konunun takipçisi olan AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal'la da görüştüm.



Bu işin peşini bırakmayacaklarını vurgulayan Hızal, "Yapılan açıkça yasaya aykırı bir durum. Bunun da ötesinde siyasi etiğe hiç bir şekilde sığmıyor. Sonrasında yapılan baskılar neticesinde bu işten vazgeçilmesi elbette ki önemli ancak bu ana kadar yapılanların hesabını, başta Tunç Soyer ve bu işin muhatabı olan Meclis üyesi vermelidir" ifadelerini kullandı.



Evet...

Eğer ortada bir yanlış varsa ve bu yıllardır sürüyorsa sorumlularından mutlaka hesap sorulmalı.... Olay hem adli hem de idari açıdan soruşturma konusu yapılmalı...