Teşhisi doğru koymak lazım. İzmir sahip olduğu tüm avantajlara rağmen ekonomik anlamda Bursa gibi şehirlere nazaran beklenen ivmeyi bir türlü yakalayamıyor. Bunun elbet birçok sebebi var. Ancak kim ne derse desin, bence en önemli sebeplerinden biri de İzmir'de Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin ihalelerinin çok büyük kısmının hep başka kentlerden firmalara verilmesi...



ÇALILARI BİLE BAŞKALARI BUDUYOR

Büyükşehir Belediyesi, daha iki gün önce böbürlene böbürlene bir açıklama yaptı ve 2020'de 3.3 milyar liralık yatırım yaptığını ve toplam harcamalarının yüzde 42'sini yatırımlara ayırdığını duyurdu.

Peki bu paranın ne kadarı İzmir'de kaldı? Maalesef çok azı... Çünkü, İzmirli firma ve esnaf belediyeden beklenen ölçüde ihale alamıyor. Büyük inşaat ihaleleri zaten başta Ankara olmak üzere diğer kentlerden gelen firmalar tarafından kapılıyor. Bunun dışında orta ve küçük boy ihalelerin önemli kısmı da başka şehirlerden gelen firmalara veriliyor.

İzmirli firmalarda kalan ihale sayısı olması gerekenden çok daha az... Daha önce haberlerimizde de ortaya koyduğumuz gibi EKAP'taki ihale sonuç ilanlarına bakıldığında İzmir'de çalıları budama, yollara yama yapma gibi işlerin bile başka kentlerden firmalara yaptırıldığı görülüyor.

Peki İzmir'de bu işleri yapabilecek firma mı yok? Tabii ki var olmasına var ancak ihaleleri İzmirli firmalara verecek belediye veya başkan var mı tartışılır...



NEDEN İZMİR'E VERİLMİYOR?

Bugün ilk sayfamızda da yer alan haber sorunu net bir şekilde ortaya koyuyor...

Büyükşehir pandemi ve deprem döneminde sosyal yardımlarda bulunmak için vatandaştan bağış toplarken diğer yandan yılbaşı gecesi kimsenin seyretmediği, sadece internetten yayınlanan Saat Kulesi'ndeki ışık ve ses gösterisi için 300 bin lira harcadı. Üstelik İzmir'de bu işi yapabilecek çok sayıda firma varken iş, tek teklif ve pazarlık usülüyle Ankaralı bir firmaya yaptırıldı. Dün görüştüğüm İzmirli firma temsilcileri, bu ihaleyle ilgili kendilerine haber bile verilmediğinden dert yandı ve bu işi çok daha düşük bir ücrete yapabileceklerini söylediler. Şimdi, bu 300 bin liralık ihale İzmirli firmalara verilseydi, pandemi nedeniyle zaten iş yapamayan firmalara can suyu olurdu.

Bundan da hem firma çalışanları hem de İzmir esnafı kazançlı çıkardı.



KÜLTÜR SANAT BİLE AĞRI'DAN

Size başka bir çarpıcı örnek daha vereceğim.

Biliyorsunuz, Büyükşehir Belediyesi'nin iş kursları verdiği Meslek Fabrikası var. Bu fabrikada bazı eğitimlerle ilgili çıkılan ihaleleri Ağrı'dan Taner Sosyal Hizmetler isimli bir firma almıştı. Hatta bu durum geçmişte yerel internet sitelerinde haber de olmuştu. Şimdi Büyükşehir'in sitesinde sonuçlanan ihalelerine yer verdiği sayfayı incelerken ilginç bir sonuç ilanı daha gördüm. İzmir'de gelip Meslek Fabrikası'nda eğitimler veren bu firmaya geçtiğimiz Ağustos'ta yapılan ihale ile 'kültür ve sanat sohbetleri veya performansları hizmet alımı' işi de verilmiş. Hem de 290 bin lira bedelle. Yanlış anlaşılmasın bu firma işinin ehli de olabilir ancak İzmir'de bu işi yapacak firma yok muydu? İzmir'deki kültür sanat organizasyonları yapan firmalar Ağrı'dakilerden daha mı kültürsüz(!), daha mı kötü hizmet sunuyor?

İzmir'den her yıl milyarlarca lira bu şekilde başka şehirlerin firmalarına gidiyor. Oysa bu paranın en azından yarısı İzmirli firma ve esnafa kalsa kent ekonomisi coşar...