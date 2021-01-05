Bu köşede geçtiğimiz günlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İl Başkanı Deniz Yücel arasındaki fırtınanın şiddetlendiğini yazmıştık. Bunu yazarken de CHP içinde bazılarının bu anlaşmazlığın temelini Yücel'in bir dahaki seçimde Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak istediği tezine dayandırdığı notunu düşmüştük...

Yazının sonuna düştüğümüz bu not bir hayli yankı buldu...

Konuyla ilgili CHP'den çok sayıda isimle görüştüm. Birçoğu, Yücel'in gönlünden tabii ki, Büyükşehir adaylığı hayalinin geçtiğini ancak bunun gerçekleşmeyeceğini kendisinin de gayet iyi bildiği için asıl niyetinin daha ulaşılabilir bir hedef gözüken milletvekili adaylığı olduğunu aktardı...



BAŞAK VE ÖZKAN AYRILDI

CHP içindeki görüşmelerimin ardından edindiğim çarpıcı kulis bilgilerini sizinle paylaşacağım. Birincisi Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan'a İzmir'den ilk milletvekili seçildiği dönemde destek veren ve Özkan ekibinin kentteki lokomotifi Konak İlçe eski Başkanı Mehmet Şakir Başak'la ilgili. Başak ile Özkan ve ekibinin yolları tamamen ayrıldı.

Başak son kurultayda Parti Meclisi'ne girmek istiyordu. Ancak, maalesef Genel Başkan Kılçdaroğlu'nun anahtar listesinde yer almayınca bu gerçekleşmedi. Başak'ın da İl Başkanı Deniz Yücel'in yanı sıra Özkan'ın ekibinden de bu konuda yeterli desteği görmediği ve bu yüzden ekipten ayrılmaya karar verdiği belirtildi.



ORTAK HEDEFLERİ SOYER

Bu ayrılığın ardından Özkan ekibinin İzmir'deki lokomotif ismi ise, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü oldu. Gümrükçü ile yine Özkan ekibine yakın Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç birlikte hareket ediyor. Kılıç ve Yücel, arasında Hukuk Fakültesi'nden sınıf arkadaşlığına dayanan bir dostluk olduğu biliniyor. Aldığım son bilgilere göre görünürde olmasa da Yücel de Gümrükçü ve Kılıç ile sürekli bir dirsek temasında. Aralarında örtülü bir ittifak kurulmuş durumda. Bu yapının siyasi rakip olarak ortak hedefi ise, Tunç Soyer'den başkası değil... Bu ekibin bir de planı var...

CHP içinde yıllarca önemli pozisyonlarda görev yapan bir kaynağımın aktardığına göre, Yücel milletvekilliği adaylığını zorlarken Gümrükçü'nün hedefi ise, Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı...



ÖZKAN'A YAR OLMAMIŞTI

Bu ittifak başarılı olur ve iki isim bu pozisyonlara aday gösterilir mi bilemiyorum.

Ancak şurası bir gerçek, Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını Mart 2019 seçimlerinde Gümrükçü'nün 'ağabeyi' Tuncay Özkan da çok istemişti ama olmadı. Özkan'ın hedefi 2024 seçimlerinde adaylığı koparmaktı ancak kurultayda delegeden yediği tokat ile Parti Meclisi'ne bile giremedi. Karizmasını da kaybetmiş oldu. Özkan için Büyükşehir adaylığı artık çok uzaklarda kalan bir hayal haline geldi. Gümrükçü'nün 'ağabeyine' nasip olmayan adaylık onun ekibinden bir ism olan Gümrükçü'ye yar olur mu? Açıkçası hiç sanmıyorum...



YÜCEL'İN KARNESİ ZAYIF

Yücel'in ise, Urla'da CHP'li Başkan Burak Oğuz'un FETÖ'den Menemen'de de CHP'den seçilen Serdar Aksoy'un yolsuzluk soruşturmasında tutuklanması ve ardından yapılan başkanvekili seçiminde yaptığı yanlışlar ortada... CHP İzmir'de herkesin üzerinde mutabık olduğu konu Yücel'in bu süreçleri başarılı bir şekilde yürütemediği... Hal böyleyken Yücel, bırakın milletvekili adaylığını, il başkanlığını bile dönem sonuna kadar koruyabilir mi, bence büyük bir soru işareti...