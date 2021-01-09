



Özgür Akkavak HDP MYK üyesi Veli Saçılık



Sizlere İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan çok dikkat çekici 3 yükseliş öyküsünü aktaracağım. 2019 Temmuz ayında İzmir Büyükşehir, bünyesinde çalışan memurların toplu iş sözleşmesi için KESK'e bağlı Tüm Bel- Sen 1 No'lu Şube ile masaya oturdu. Masanın bir tarafında Genel Sekreter Buğra Gökçe ile yardımcısı Barış Karcı otururken karşılarında ise Sendika Şube Başkanı Anıl Kaçar ile yöneticileri Birkan Acar ve Özgür Akkavak ile diğer Tüm Bel-Sen temsilcileri yer alıyordu.



HIZLA YÜKSELDİLER

İşte bu toplu sözleşme görüşmelerinden sonra Kaçar ve Acar'ın belediyedeki hızlı yükselişi dikkat çekti. Kültür Sanat Daire Başkanlığı'nda memurluk yapan Anıl Kaçar birden Sosyal Projeler Daire Başkanı olurken, Birkan Acar da Soyer tarafından İZSU Basın Yayın Halkla İlşkiler Müdürü olarak atandı. O dönem basına yansıyan haberlerde rakip sendika Tüm Yerel Sen 1 Nolu Şube Başkanı Fatma Altınel, "Emekçinin hakkını aramayanlar ödülünü aldı" yönünde bir iddia ortaya attı.



İKİNCİ MAAŞI DA VERDİ

Kaçar'ın yükselişi bununla da sınırlı kalmadı ve geçtiğimiz günlerde Soyer tarafından Ege Şehir Planlama şirketine yönetim kurulu üyesi yapıldı. Bu atamayı sizlere geçtiğimiz 22 Aralık'ta bu köşede duyurmuştum. O dönem Kaçar'ın bu görevlere layık olmasını sağlayacak ne gibi meziyetleri olduğunu araştırmış bir bulguya rastlamamıştım. Ancak, HDP'lileri belediyede istihdam etme politikası güden Soyer'in bu açıdan hoşuna gidecek sosyal medya paylaşımlarına ulaşmış ve bunlara yer vermiştim. Örneğin Kaçar, 25 Eylül'deki bir paylaşımında HDP'yle ilgili gözaltılara isyan ederek Türkiye'de bir faşizm olduğunu iddia ediyordu. Ayrıca DHKP-C'li Ebru Timtik'in arkasından ağıt yakıyordu.



BİR İSME DAHA TERFİ

Soyer şimdi de Temmuz 2019'da belediyeyle toplu sözleşme görüşmesi yapan o sendikacı ekipten Özgür Akkavak'ı terfi ettirdi. Belediyede Strateji ve Koordinasyon Müdürü olarak görev yapan Akkavak, İZSU'da Strateji Geliştirme Daire Başkanı yapıldı. Akkavak ile ilgili de elime sendikada HDP MYK üyesi Veli Saçılık ile çekilmiş bu fotoğraf geçti. Tabii, bu fotoğrafın da Anıl Kaçar'ın paylaşımları gibi Soyer'in çok hoşuna gittiğini söylersek yanılmış olmayız!



VARLIORPAK KIZAĞA ÇEKİLDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yangın raporlarını veren İtfaiye Denetim ve Önleme Şube Müdürlüğü'nde başlatılan yolsuzluk soruşturması çerçevesinde 3 ay açığa alınan İtfaiye Daire Başkanı Murat Varlıorpak'la ilgili soruşturma tamamlandı. Raporun detayları açıklanmadı ancak Varlıorpak belediye bünyesinde mühendis kadrosuna alındı. Yani kızağa çekildi. Varlıorpak, Gökçe döneminin kilit isimlerinden biri. Hatta Sayıştay'ın Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndaki altgeçit inşaatında işin farklı isimlerle iki kez ihale edilmesiyle kamunun 17.2 milyon lira zarara uğratıldğı tespitinde buhunmasının ardından Büyükşehir Genel Sekreteri Buğra Gökçe ile birlikte zimmet çıkarılan bürokratlardan biri. Bu görevden almanın yansımalarını önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz.