İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki liyakat yoksunu atamalarla ilgili Sayıştay denetçileri bile uyarılarda bulundu ama CHP'li Başkan Tunç Soyer, durdurulamıyor.

Daha önce makam şoförü Hüseyin Sezer'i İZDENİZ gibi dev bir şirkete yönetim kurulu üyesi yapan Soyer, şirket yönetim kurulu üyeliklerini ulufe gibi dağıtmıştı.

Soyer, şimdi de Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji bölümü mezunu Şevket Meriç'i atadı. CHP İzmir İl Tarım Komisyonu Başkanlığını da yürüten ziraat yüksek mühendisi Hatice Zeybek Uslu'nun buna isyanını dün manşetimize taşıdık. Ziraat Mühendisleri Odası da bu atamaya isyan etti.



YENİ SIFATI BELLİ OLDU

Daha bu tartışma bitmeden Soyer'in liyakatta yine 'eşsiz' bir adım daha attığını öğrendim. Soyer, Yeni Asır yazınca makam şoförü Hüseyin Sezer'i İZDENİZ yönetiminden almıştı. Fakat Sezer'e yeni bir makam ihdas etmeyi de ihmal etmemiş.

Soyer'in makam şoförü Sezer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Yönetim Kurulu yedek üyeliğine getirilmiş. Sezer, yönetimde ayrılık veya değişiklikler olduğunda kulüp yönetiminde asil üye olacak. Kimse yanlış anlamasın tabii ki şoförlük de kutsal bir meslek... Fakat kamu görevlerinde önce liyakat dikkate alınmalı. İzmir gibi aydınlık yüzüyle övünen bir kentin belediyesinin böyle ahbap çavuş ilişkileri ile yönetilmesi utanç verici.



KULAĞIMA GELENLER



AKIN'A 10 MİLYON MU ÖDENECEK?



Sizlere İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in danışmanı olan sanatçı Sunay Akın'ın İzmir'de bir oyuncak müzesi kurulması için girişimlerde bulunduğunu daha önce aktarmıştım. Hatta Akın'ın Kültürpark'taki Göl Gazinosu'nu da bu müze için gözüne kestirdiği yönündeki duyumlarımı da dile getirmiştim. Şimdi Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili kulağıma çok konuşulacak bir bilgi geldi. Buna göre Sunay Akın'ın daha önce İstanbul'da kurduğu ancak halkın ilgisinin azaldığı belirtilen oyuncak müzesi belediye tarafından satın alınıp İzmir'e getirilecekmiş.

Bunun için de 10 milyon lira civarında bir ödeme yapılması gündemdeymiş.

Ne diyeyim? Umarım bu bilgi doğru değildir. Zaten bedava bile gelecek olsa İzmir'de bir oyuncak müzesine ne kadar ihtiyaç olduğu tartışma götürür. Bir de üzerine İstanbul'dan gelen bir danışmana böyle bir müze için 10 milyon lira gibi bir para ödenirse İzmirli bunun hesabını mutlaka sorar. Başkan Soyer'den bu iddianın doğru olup olmadığıyla ilgili açıklama yapmasını bekliyoruz.



35 BİN LİRALIK REKLAMCI GİDİYOR MU?

Başkan Tunç Soyer'in HDP sever reklamcı Nesteren Davutoğlu'nu aylık 35 bin lira ücret ödeyerek belediyeye yerleştirdiğini daha önce yazmıştık. Davutoğlu ile toplam 320 bin liralık bedelle imzalanan 9 aylık hizmet alım sözleşmesi yılbaşında sona erdi. Belediyeden ayrıldığı yönündeki söylentiler üzerine kendisini aradım. Sözleşmesinin bittiğini söyleyen Davutoğlu, farklı bir şekilde devam edip etmeyeceği konusunun önümüzdeki günlerde netleşeceğini söyledi.

Bakalım Soyer, HDP'nin akıl hocalarından biri olan ve bir dönem belediyede etkili bir konuma gelen Davutoğlu'ndan tamamen vaz mı geçecek yoksa böyle astronomik ücretler ödeyerek kendisiyle çalışmaya devam mı edecek?