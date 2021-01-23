Yeni Asır Gazetesi, Türkiye'nin 126 yıllık çınarı... 3 asra tanıklık etmiş bir abide... Kuruluşundan bugüne hep Cumhuriyet ve demokrasinin yanında saf tutan Yeni Asır, İzmir, Ege ve Türkiye'nin en gür sesi olarak yayın yapıyor. Binlerce Egeli, yıllardır olduğu gibi hala güne "bir ekmek, bir Yeni Asır" alarak başlıyor.



İKİYÜZLÜLERİ ORTAYA SERDİK

Televizyonda imar barışına karşı nutuklar atan ünlü sunucu Fatih Portakal'ın Seferihisar'da 3 kaçak yapı dikip imar barışından yararlandığını ortaya çıkardık



GÜNDEMİ BİZ BELİRLİYORUZ

Hiç mütevazi olmayacağız... Yeni Asır etkin haberciliği ile hem İzmir ve Ege hem de Türkiye gündemini belirlemeyi 2020 yılında da sürdürdü. 365 günde tam 1012 özel haberimiz- le siz okuyucularımızın karşısına çıktık. Sadece İzmir ve Ege değil ulusal ölçekte yayın yapan gazete ve TV'ler de birçok önemli olayda Yeni Asır'ın takipçisi oldular. Örneğin, Türkiye'nin İdlib'deki hava harekatının 'dünya tarihinin ilk SİHA filosu saldırısı' olduğunu ilk Yeni Asır yazdı. Yine "İdlib'de ne işimiz var?" diyenlere Atatürk'ün tarif ettiği Misak-ı Milli sınırlarıyla en iyi cevabı 100 yıl önce verdiğini de Yeni Asır gündeme getirdi.



İBB BAŞKANI İMAMOĞLU'NUN İMAR OYUNU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Bodrum'da satın aldığı villanın kayıtlarda konut değil otel olarak gözüktüğünü yazdık.



İKİYÜZLÜLERİ DEŞİFRE ETTİK

Televizyonda imar barışına karşı nutuklar atan ünlü sunucu Fatih Portakal'ın Seferihisar'da 3 kaçak yapı dikip imar barışından yararlandığını da Yeni Asır ortaya çıkardı. Aynı şekilde "Türkiye'de tarım bitti" diye kitap yazan gazeteci Soner Yalçın'ın Çeşme'de tarlaya kaçak köşk kondurduğunu da... Portakal ve Yalçın'la birlikte gazeteci Yılmaz Özdil ve FETÖ firarisi Can Dündar'ın da Bodrum'daki kaçak yapılarını gündeme getirmek için attığımız "Dört Kaçakşörler" haberi de yılın en çok konuşulan manşetlerinden biri oldu. Harika bir mizanpajla hazırladığımız o günkü birinci sayfamız sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.





SOYER'İN SKANDALLARI

Yeni Asır, İzmir medyasında kimsenin yazmaya cesaret edemediği İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'in skandallarını gündeme getirerek fark yaratmayı 2020'de de sürdürdü. Soyer'in 2019'da seçildiğinde şatoya taşındığını ilk biz gündeme getirmiştik. 2020'de de Seferihisar'daki zeytinliğine "Sıkma tesisi ve bakıcı evi yapacağım" diye izin alıp havuzlu villa kondurduğunu da biz ortaya çıkardık. Soyer'in belediyede HDP'li kadrolaşmaya gittiğini de ilk deşifre eden Yeni Asır'dı. Hatta Soyer'in işe yerleştirdiği bir ismin PKK'nın Suriye'deki kamplarında çekilmiş fotoğrafı ile belediyede Soyer'le çekilmiş fotoğraflarını yan yana yayınlayarak bir habercilik başarısına imza attık. Yine Soyer'in "PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyen" HDP'nin üst düzey yöneticileriyle İzmir Düşünce Topluluğu adı altında sık sık bir araya gelip fikir alışverişinde bulunduğunu da yine bu toplantılarda çekilmiş özel fotoğraflarla kamuoyuna aktardık. Yıla damgasını vuran bir diğer manşetimiz ise, Soyer'in mizah festivali düzenleyip Türkiye ve İslam düşmanı yabancı karikatüristleri konuşmacı yapmak istemesiyle ilgiliydi. "İhanet Festivali" başlığını taşıyan manşetimiz büyük ses getirdi. Türkiye'de gündem oldu. Nitekim, İzmir Valiliği'nin de devreye girmesiyle skandal söyleşi iptal edildi. İzmir'de spor, kent, sağlık, eğitim, polis ve adliye haberlerinde fark yaratan birçok özel haber ve manşete imza attık.



TUNÇ SOYER'İ DEŞİFRE ETTİK

İzmir medyasında kimsenin yazamadığı CHP'li Tunç Soyer'in skandallarını gündeme getirerek fark yarattık. Soyer'in kaçak çiftlik eviyle ilgili gerçekleri ortaya serdik.



BİZ YAZDIK İPTAL EDİLDİ

Soyer'in belediyeye HDP'lileri doldurduğunu da ilk deşifre eden Yeni Asır, ihanet festivali düzenlenmesine karşı çıktı. Sonunda Tunç Soyer geri adım atmak zorunda kaldı.



EGE'NİN NABZINI TUTTUK

Sadece İzmir değil Ege'deki gelişmeleri de çarpıcı haberlerimizle gündeme taşıdık. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu'nun halka yeşil alan olacağı sözünü verdiği Kuşadası'ndaki eski Tariş arazisini yapılaşmaya açtığını deşifre ettik. Yine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Bodrum'da satın aldığı villanın kayıtlarda konut değil otel olarak gözüktüğünü de. Ayrıca Türkiye, Bodrum'un CHP'li belediye başkanı Ahmet Aras'ın "Turistlerin cebindeki parayı sonuna kadar almakla mesulüz" şeklindeki skandal açıklamasını da Yeni Asır'dan okudu. Bu arada korona virüs salgını nedeniyle Yunanistan tarafından yolcularıyla birlikte 41 gün esaret altında tutulan Türk gemisini Yeni Asır gündeme taşıdı. Yine Ödemiş, Kiraz ve Dikili'de insanların Kurban Bayramı'nı susuz geçirdiğini de gündeme taşıyan biz olduk.



ALEMCİLERE DUR DEDİK

Korona virüsle mücadele konusunda üzerine düşeni yapan Yeni Asır, tedbirlere uymayanları afişe ederek, toplum sağlığına verdiği önemi ortaya koydu.



BÜYÜK OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ

Daha bunlar gibi onlarca manşet ve haberimizle gündeme damgamızı vurduk. Bunu yaparken de şunu hiç aklımızdan çıkarmadık: Yeni Asır gerçekleri yazdığı için büyük gazete oldu ve gerçekleri yazacağı için büyüklüğünü sürdürecek. Rehavete kapılmıyoruz. 2021'de de haberlerimizle ses getirmeyi sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz. Yaşasın gerçek habercilik...



TARIMI BİTİREN KİMMİŞ!

"Türkiye'de tarım bitti" diye kitap yazan gazeteci Soner Yalçın'ın, Çeşme'de bir tarlaya kaçak köşk kondurduğu gerçeğini Türkiye Yeni Asır'dan okudu.