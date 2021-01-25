

CHP içinde ve fikriyatında ne kadar restorasyon yaparsa yapsın tek parti dönemindeki zihniyetinden bir türlü arınamıyor. Hala kendisini bu devletin ve milletin efendisi görüyor. Mesela öğretmenlerin CHP'ye oy vermiyorsa 'öğretmen' sıfatı bile taşımaması gerekiyor. CHP'nin bu zihniyetini yansıtan son skandal açıklama ise, eski milletvekili Berhan Şimşek'ten geldi. Neymiş şu anki Vali ve Kaymakamlar militanmış... Bu söz de açıkça gösteriyor ki CHP, valilerin ve devlet bürokrasisinin mevcut hükümeti değil kendilerini dinlemesini istiyor. Çünkü, bilinç altlarında hala tek parti dönemi var. O dönemde valilerin bir kısmı aynı zamanda CHP İl Başkanı'ydı.

İşte kanıtı... Bu fotoğraf 1937 yılında çekilmiş. Fotoğrafta, Giresun Valisi Feyyaz Bosut'un kullandığı anlaşılan valilik makam aracı ve makam şoförü Remzi Kılıççı yer alıyor. Cumhuriyet Bayramı törenleri için süslenen makam aracında dikkat çeken detay ise, CHP'nin amblemi... Artık Türkiye çok değişti, ne yaparsalar yapsınlar o günler bir daha geri gelmeyecek...



SİZCE HANGİSİ ASIL BAŞKAN?





İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde önceki Başkan Aziz Kocaoğlu'nun genel sekreter yaptığı Buğra Gökçe, şimdiki Başkan Tunç Soyer döneminde iyice güçlendi.

Bu tespitimi size geçtiğimiz günlerde de aktarmıştım. Gerek CHP gerekse belediye kulislerinde "Büyükşehir'de ipler artık Gökçe'nin elinde. Soyer de işin PR kısmına bakıyor" yorumları yapılıyor. Nitekim bu tablonun etkisini Soyer'in Ankara'dan transfer ettiği ve Genel Sekreter yapacağı konuşulan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun eski özel kalem müdürü Tuncay Ceylan'ın gönderilmesiyle de gördük. Büyükşehir'in Ödemiş'te yaptığı tarım politikaları tanıtım etkinliğinde çekilmiş bu fotoğraf da adeta bu tespitimizi doğruluyor. Başkan Soyer kenardan yanına yanaştığı Gökçe'nin koluna girerek objektife poz veriyor. Gökçe'nin sağ yanında ise Ödemiş Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Eriş var. Sizce de fotoğrafta asıl başkan Gökçe gibi durmuyor mu?



KULAĞIMA GELENLER



Kemeraltı Daire Başkanlığı geliyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, İzmirli işadamlarının Kemeraltı bölgesinde faaliyette bulunmak için kurduğu TARKEM'in Yönetim Kurulu Başkanı olmuştu. Kulağıma gelen bilgiye göre Büyükşehir bünyesinde şimdi de Kemeraltı Daire Başkanlığı kuruluyor. Başına ise, Genel Sekreter Buğra Gökçe gibi Ankara Çankaya'dan İzmir'e gelen ve şu an Makine İkmal Daire Başkanlığı görevini yürüten Funda Erkal Öztürk'ün getirileceği söyleniyor.

Belediye Kemeraltı'nda yapacağı restorasyon çalışmalarını bu daire üzerinden yürütecekmiş. Restorasyon deyip geçmeyin bu işler çok külfetli ve maliyetli işler!