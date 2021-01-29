Deniz Yücel başkanlığındaki CHP İzmir İl Yönetim Kurulu, son dönemin en büyük demokrasi ayıplarından birine imza attı. İl yönetimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na Açık Öğretim Fakültesi sosyoloji bölümü mezunu Şevket Meriç'i atamasını eleştiren CHP İl Tarım Komisyonu Başkanı Hatice Zeybek Uslu'yu alelacele disipline sevk etti. Kendisi de ziraat yüksek mühendisi olan Uslu'nun yaptığı haklı eleştirilere tahammül edemediler.

Bu karar, CHP İzmir'de demokrasi utancı olarak tarihe geçecektir.



ÇIKIP 'MERTÇE' ELEŞTİRDİ

Bir belediye başkanı düşünün, İzmir'de yıllık 300 milyon liranın üzerinde tarımsal ürün alımı yapıyor ve bunun büyük kısmını da eşinin başkanlığını yürüttüğü İzmir Köy-Koop Birliği üyesi kooperatiflerden gerçekleştiriyor. Belediyenin bütün tarımsal destek politikalarını da buna göre kurguluyor. Tamam belki Birlik Başkanı eşin bu ticaretten tek kuruş kazanç elde etmediği söylemi doğru olabilir ancak ortada her haliyle eleştiriye açık bir ticaret var. Belediye başkanı bir de bunun üzerine yüzmilyonlarca liralık bu alımları yönetecek Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na da, Seferihisar yıllarında kendisi ve eşiyle çalışan sosyoloji mezunu birini atamaktan çekinmiyor. Doğal olarak da bu tablo tepki çekiyor.

Ziraat yüksek mühendisi olan CHP İl Tarım Komisyonu Başkanı Uslu da çıktı ve "Sanki belediyenin bünyesinde hiç ziraat mühendisi yokmuş gibi herkesi yok sayıp eşi Neptün Soyer'in 'filecisini' Tarım Daire Başkanı yaptı" diyerek Soyer'e eleştiride bulundu. Yani doğru bildiğini, inandığını 'mertçe' söyledi.



BU ÇOK BÜYÜK HAKSIZLIK

CHP İzmir İl Yöneticileri ise, yemedi içmedi daha Uslu'nun bu eleştirilerinin üzerinden 2 gün geçmeden yılların partilisiyle ilgili disiplin süreci başlattı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "liyakat" söylemlerinin aksine hareket eden Soyer'e ise, bu keyfi uygulama ve atamasından dolayı tek kelime edecek cesareti gösteremediler.

Hatta Kılıçdaroğlu'nun liyakat söyleminin CHP için aslında bir 'masal' olduğunu ispatlar şekilde Soyer'e sahip bile çıktılar...

İl yönetimindeki bey ve hanımlar...

Mesleği ve partide üstlendiği Tarım Komisyonu Başkanlığı görevinin gereğini yerine getirip 'mertçe' konuşan yılların parti emekçisi Uslu ile ilgili aldığınız bu karar, çok büyük bir haksızlık... Eğer Uslu, sırf yanlış ve liyakatsız bir atamayı 'mertçe' eleştirdi diye bu partiden atılırsa da bunun utancı CHP ve bu kararı verenlerin peşini bir daha asla bırakmaz... Bu böyle bilinsin...



EL YAZISINDAN MUHALİF TEŞHİSİ!

Gaziemir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Halil Arda, meclisteki denetim komisyonu seçiminde büyük bir hezimet yaşadı. İstediği isimleri göreve getiremedi. Komisyona kendisine muhalif olan CHP'li 4 üye girdi. Arda şimdi, bu seçimde kendisinin dayattığı isimlere değil CHP'li muhalif partililere veren meclis üyelerini hedef aldı. Arda ve ona bağlı 10 meclis üyesi, CHP'li diğer 10 meclis üyesinin partiden atılması için İl Başkanlığı'na başvurdu.

Peki Arda, seçilen 4 CHP'linin dışında kendi istediği isimlere oy vermeyen diğer 6 üyeyi nasıl belirledi? Öyle ya, neticede seçim gizli oylama ile yapılmıştı. İşte CHP'de bir demokrasi ayıbının da bu noktada yaşandığı anlaşılıyor. Belediye içindeki kaynaklarımdan aldığım bilgiye göre, Arda üyelerin el yazısıyla doldurduğu oy kağıtlarını tek tek inceleyip meclis üyelerinin el yazılarıyla karşılaştırmış ve muhalifleri böyle tespit etmiş... Doğruysa diyecek tek laf var: Ayıp ve yazık...