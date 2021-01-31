İzmir'de pandeminin olumsuz etkileri ve yaşanılan deprem can sıktı. Ancak pandemide rakamlar aşağı doğru giderken depremin yaraları da hızla sarılıyor. Bu arada İzmir ekonomisini 'zıplatacak' güzel şeyler de oluyor. Bugün size onlardan bahsetmek istiyorum.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Çeşme'de hayata geçireceği turizm bölgesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın İnciraltı'nın planlanması çalışmalarında sona yaklaşıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Eylül ayında Çeşme projesinin hazırlanması için ilan ettiği 10 aylık sürenin neredeyse yarısına geldik.

İnciraltı'nın planlanması konusunda ise, son dönemece girildi.

Çeşme projesinin 100 bin, İnciraltı planlamasının da en az 20 bin kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.



KOCAOĞLU KARŞI ÇIKMIŞTI

Hükümetin hayata geçirmek için güçlü bir irade gösterdiği iki projeyle ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de olumlu tavır sergilemesi süreci hızlandırdı. CHP'li eski Başkan Aziz Kocaoğlu, 2013'te İnciraltı için meslek odalarıyla birlikte dava açmış ve planlama sürecini sekteye uğratmıştı.

Hazırlanan imar planları iptal edilmişti.



BU DEFA TAVIR OLUMLU

Bilirsiniz bu köşede Başkan Tunç Soyer'i sık sık eleştiriyorum. Çünkü başta PKK'nın uzantısı HDP'ye kentte alan açmak olmak üzere birçok konuda yanlışlar yapıyor, hem İzmir'e hem de ülkeye zarar veriyor. Ancak Soyer'in hükümet tarafından yürütülen Çeşme projesinin ardından İnciraltı planlaması için de olumlu tavır takınmasını kentin geleceği açısından çok değerli buluyorum. Soyer Çeşme projesi için, "Ege'nin Türkiye'deki turizm payı yüzde 10 civarında. Bunu 20'ye çıkartmayı hedefleyen bir yaklaşım var. Projenin doğayla uyumunu, yarımadanın doğal zenginliklerinin korunması önceliklerini koruyarak birlikte çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuşmuştu.



'BOL KESEDEN ATMAYIN' ÇIKIŞI

Son röportajında da İnciraltı'nın planlanmasına karşı çıkan Türkiye Mimar ve Mühendisler Odaları Birliği temsilcileriyle ilgili söylediği sözler de çok yerinde oldu.

Soyer, "Karşı çıkanların, İnciraltı'nda babalarından kalma bir arazileri, tarlaları olsa, acaba ne yaparlardı? Bunu söyleyebilirler miydi? Yani bu bir denge meselesi.

Dolayısıyla bu konuda bol keseden atmamak gerekiyor" diye konuştu.



SÜPER LİGE TAŞIYACAKLAR

Eğer Çeşme gibi bir zenginliğiniz varsa, bundan en yüksek faydayı sağlamak zorundasınız. Yine artık tarımın yapılamadığı İnciraltı gibi bir mücevheriniz varsa bunu ekonomiye kazandırmak mecburiyetindesiniz. Hükümet tarafından yürütülen bu iki projenin İzmir'i 'dünya süper kentler' ligine taşıyacağına inanıyorum. Çünkü Çeşme projesi 20, İnciraltı planlaması da 10 milyar dolarlık bir yatırımın önünü açacak. İki konuda da şu ana kadar çevre hassasiyetlerinin korunacağına dair güçlü sinyaller verildi.

İzmir olarak karşımıza çıkan bu iki fırsatı iyi değerlendirmeliyiz.