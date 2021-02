Bugünkü manşetimizde fotoğraflarıyla ortaya koyduğumuz gibi İzmir'in sel çilesi 70 yıldır sürüyor. Yıllar geçiyor ama İzmir'in kaderi bir türlü değişmiyor.

Kent her yağmurda sular altında kalıyor. En son geçtiğimiz 2 Şubat'ta yaşanan felaketle gördük ki, İzmir'in altyapısı tamamen bitik halde. İzmir yola bu şekilde devam edemez.



YAPILACAK ŞEY BELLİ

Bu sorunu çözmenin yolu da belli.

Dereleri ıslah etmek ve temiz tutmak. Asıl olarak ise, kentte yağmur suyu ve atık su kanallarını birbirinden ayırmak. Amerika'yı yeniden keşfetmeyi gerektirecek bir durum yok ortada. Nitekim İzmir, bu sorunu çözmek için Burhan Özfatura ve Yüksel Çakmur'un belediye başkanlıkları döneminde harekete geçti. Büyük Kanal projesi geliştirildi. 1994-1999 yılları arasında başkanlık yapan Burhan Özfatura, İzmir'i ve Körfez'i kurtaracak Büyük Kanal projesine devasa yatırımlar yaptı. Hatta bu yüzden seçim bile kaybetti. Proje yağmur suyu ile kanalizasyon hatlarının ayrı ayrı inşa edilmesini öngörüyordu. Deşarj kanalları yağan yağmuru toplayıp Körfez'e akıtacaktı.

Kanalizasyon pisliği de arıtma tesisine gidecekti. Böylece İzmir'i her yağmurda su basmayacaktı. Evsel atıklar da Körfez'e akmayacak, yağmur sularının gelmeyeceği arıtma tesisleri de sağlıklı çalışacaktı. Körfez de zamanla temizlenecek ve her yaz olduğu gibi iğrenç kokmayacaktı.

Ancak, CHP'li Başkan Ahmet Piriştina ve İstanbul'dan getirip İZSU'nun başına geçirdiği Hasan Fehmi Mani, müthiş bir 'vizyonsuzluk' örneği sergiledi. Yağmur suyu ve kanalizasyonu ayırmanın yüksek maliyeti ve uzun zaman gerektirmesi nedeniyle yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarını ayrı inşa etmek yerine tek bir kanalda birleştirdiler. Kuşa dönen projeyi de kısa sürede tamamladılar. Böylece belediyenin parasını toprak altına değil makyaja harcama fırsatı yakaladılar. Piriştina'dan sonra göreve gelen Aziz Kocaoğlu da bu iki hattı ayırma konusunda ancak bir arpa boyu yol aldı. Oysa başka kentler bu sorunu çoktan çözdü. Bugün İzmir dışında her yağmurda sel basan başka kent yok.



BU İŞ SOYER'LE OLMAZ

Peki sorun bundan sonra çözülür mü?

Açıkça söyleyeyim: Şu an belediyeyi yöneten zihniyetle 70 yıl daha geçse de çözülemez... Bu iş başkanlıktan çok şov peşinde koşan mevcut Belediye Başkanı Tunç Soyer'le olmaz... Çünkü, bu sorunu çözmek altyapıya yatırım yapmayı gerektirir.

O da çok meşakkatli bir iştir. Tepkilere göğüs germeyi, hatta gerekirse seçim kaybetmeyi gerektirir. Soyer de ise bunları yapacak heves ve zihniyet ise hiç yok...

O'nun işi gücü, şov... O çıksın, dans etsin, 'çav bella' diye bir ses duyduğunda zıplamaya başlasın, yine açık otobüste zıplaya zıplaya kenti gezsin. Hal böyle olunca da biz İzmirlilere de "Allah bu kentin yardımcısı olsun!" demekten başka çare kalmıyor.

En azından önümüzdeki 3 yıl için...



CHP'Lİ BAŞKAN DA TOPU SOYER'E ATTI

Elime Menderes Belediyesi'nin CHP'li başkanı Mustafa Kayalar imzalı ilginç bir belge geçti. Buna göre bir vatandaş, Develi Mahallesi'nde bulunan arazi ve seraları sel baskınıyla sular altında kaldığı için belediyeyi Kaymakamlığa şikayet etmiş. CHP'li Başkan Kayalar ise, Kaymakamlığa gönderdiği yazıda topu doğrudan CHP'li Tunç Soyer yönetimindeki İZSU'ya atmış. Kayalar, "Bahse konu yerde meydana gelen sorunun yağmur suyu kanalı eksikliğinden kaynaklandığı belirlenmiş olup, bu kanalın İZSU tarafından yapılarak çözüme kavuşturulması gerekmektedir" diyor. Tabii İZSU'nun bundan haberi var mı, orası ayrı bir konu!