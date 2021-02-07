İzmir, en çok oyu yıllarca CHP'ye verdi.

CHP'li büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarının büyük kısmı beklenen performansı gösteremese de oyunu CHP'den esirgemedi. Çünkü konjonktür böyle işliyordu. CHP de bunun verdiği rahatlıkla kente altyapı anlamında ciddi hiçbir hizmet sunmadı.

SON SEL FELAKETİ TETİKLEDİ

Ancak son gelişmeler CHP'nin İzmir'deki kaybediş sürecinin başlamış olabileceğini işaret ediyor. Birincisi geçtiğimiz günlerdeki sel felaketi İzmir'deki CHP belediyeciliğinin gerçek yüzünü net bir şekilde ortaya koydu. Mızrak artık çuvala sığmaz oldu. Altyapı yatırımları yapılmadığı için ev ve işyerlerini su basan İzmirliler adeta burunlarından soluyor.

Nitekim CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü ziyaretinde İzmirli esnaf Saadet Körbulak adeta İzmirlilerin sözcüsü olarak tepkisini bizzat CHP liderine iletti.

KONJONKTÜR DEĞİŞMEYE BAŞLADI

İkincisi ise, İzmir'de CHP'yi birinci parti yapan siyasi konjonktür değişmeye başladı. Memleket Partisi'ni kurma hazırlığındaki Muharrem İnce, CHP'den büyük bir parça koparacak gibi gözüküyor.

İzmir'de de Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve yılların partilisi Nevzat Kavalar gibi isimlerle başlayan istifa furyasının partinin resmen kurulmasının ardından büyük bir artış göstermesi bekleniyor.

HDP YAKINLIĞI TEPKİ ÇEKİYOR

CHP'nin Atatürk çizgisinden uzaklaşıp terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı ile ittifak kurması ve hemen hemen her konuda bu partiyle yani dolayısıyla PKK'yla söylem birliği içine girmesi de İzmir'de partiden kopuş sürecini hızlandıracak.

Çünkü İzmirli, her zaman Atatürk'e ve onun milliyetçilik ilkesine sadık kaldı. İşte Muharrem İnce'nin partisi de, CHP'nin bu politikalarından rahatsız olan İzmirliler için bir çekim merkezi olabilir. Diğer taraftan Şişli Belediyesi eski Başkanı Mustafa Sarıgül'ün Türkiye Değişim Partisi'ni de yabana atmamak lazım.

SANDIKTAN SÜRPRİZ ÇIKABİLİR

CHP içinden çıkan bu partiler eğer İzmir'de güçlü bir örgütlenme ve yerel seçimlerde İzmirli'de karşılığı olan güçlü adaylar çıkarma başarısını gösterirlerse bu CHP'nin İzmir'i kaybedişine vurulacak en büyük darbe olur. Hele bir de İYİ Parti de artık CHP-HDP ittifakının payandası olmaktan vazgeçer ve kendi adayını çıkarırsa CHP için İzmir'de 'hazin son' kaçınılmaz olur. Şimdilik biraz zor olarak değerlendirenler olsa da böyle bir durumda sandıktan AK Parti'nin adayı da çıkabilir.

SOYER VE YÜCEL KAMBURU

Bu süreçte CHP'nin en büyük handikaplarından biri de perde arkasından çekişme halinde olan CHP İl Başkanı Deniz Yücel ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in oluşturduğu kambur... Bir yanda sel felaketinde Ankara'da kulis yapmaya giden ve birgün sonra döndüğü İzmir'de sele maruz kalan sokakları eli cebinde gezen ve parti içinde insani ilişkiler konusunda bile sorgulanan Yücel var. Diğer yanda ise, belediyeyi adeta Genel Sekreter Buğra Gökçe'ye teslim edip kendisi PR yapma peşinde koşan Soyer... CHP'nin bu isimlerle İzmir'de değişen bu konjonktürden ayakta kalarak çıkması mümkün değil. Bu yazdıklarımı lütfen bir yere not alın, gerçekleştiğinde 'dediydi' dersiniz...