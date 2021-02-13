CHP, Menemen Belediyesi'ne ait iki şirketin yönetimini Başkanvekilliğine seçilen AK Partili Aydın Pehlivan'a devretmemek için ayak diriyor.

Bu nedenle maaşlarını alamayan yüzlerce şirket işçisinin mağduriyeti bile CHP'ye geri adım attıramıyor. Ancak sorunu çözmek için çok kritik bir girişim yapıldığı haberini aldım. Buna göre Pehlivan, Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne başvurarak bu şirketlerin hisselerinin yüzde 99 ve yüzde 100'ünün belediye ait olduğunu belirterek buralardaki yönetim yetkisinin belediye başkanvekili olarak kendisine verilmesini istedi. Pehlivan, buna dayanak olarak da daha önce Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bir şirketi ile ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından alınan bu yöndeki bir kararı emsal olarak gösterdi. Böyle bir karar çıkar mı bilemiyorum ancak işçilerin mağduriyetinin bir an önce giderilmesi gerektiği de bir gerçek.



O GENEL BAŞKAN YARDIMCISI DA FETÖ'CÜ MÜ?

CHP'de Urla Belediye Başkanı iken FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanıp 6 yıldan fazla hapis cezasına çarptırılan Burak Oğuz'un kimin sayesinde aday yapıldığı çok konuşuldu. Bizzat Genel Başkan Kılıçdaroğlu diyen de var, yardımcısı Seyit Torun diyen de... Yine genel başkan yardımcısı Bülent Kuşoğlu ve Grup Başkanvekili Özgür Özel'in isimlerini dillendirenler de bulunuyor. Bu arada tutuklandığında Genel Başkan Yardımcısı olan Tuncay Özkan'ın da koşa koşa gidip belediye önünde yapılan eyleme öncülük ettiği de biliniyor.

İNCE GÜNDEME GETİRDİ

CHP'den ayrılan ve Memleket Partisi'ni kurmaya hazırlanan Muharrem İnce'den bununla ilgili çarpıcı bir çıkış geldi. İnce "Burak Oğuz'u aday yapan kim? Hangi genel başkan yardımcısı yaptı bu kişiyi aday?" dedi. İnce'nin bu açıklaması Oğuz'un kimin tarafından aday yapıldığı sorusunu tekrar gündeme getirdi. Hatta bu kişinin de Oğuz gibi FETÖ'cü olup olmadığı şüphesini de tekrar uyandırdı. Bakalım bu kişi kimse, çıkıp bu soru ve şüphelere cevap verecek cesareti gösterebilecek mi?



İNCE, AKŞENER'İ 5'E KATLADI

Her ne kadar CHP'liler Muharrem İnce'nin kuracağını açıkladığı Memleket Partisi için "Ancak kayadan toz koparabilir" dese de görünen manzara aksini işaret ediyor. CHP İzmir'den İnce saflarına çok sayıda kişi geçecek gibi görünüyor. Hatta bu kişiler arasında çok sürpriz isimlerin adı da geçiyor.



İKİ GRUPTA DA BİRİNCİ

Diğer yandan İnce önceki akşam bir TV kanalındaki programa katıldı. Aynı saatlerde İyi Parti lideri Meral Akşener de bir başka kanaldaydı. Reytinglerde hem total hem de AB grubunda Muharrem İnce birinci çıktı. Akşener ise, totalde 7, AB'de ise 5. sırada yer alabildi. İnce, izlenme oranı açısından Akşener'i 5'e katladı. İşte bu durum İnce cephesinde moralleri yükseltti. Dün İnce hareketinden görüştüğüm isimler, bu reyting tablosunu büyük bir sevinçle anlattı.



İZMİR'DE HİÇ YANARDAĞ VAR MI?

İzmir, son iki yılda tarihinin en büyükleri arasında yer alan orman yangını, deprem ve sel felaketlerini yaşadı. Akdeniz'de çok nadir görülen tsunamiye bile maruz kaldı. Şimdi de Çeşme'deki hortum felaketi yaşandı. Dün sosyal medyada "İzmirliler google'da 'Bölgede yanardağ var mı' diye araştırma yapıyor. Çünkü başlarına gelmeyen bir tek o kaldı" şeklinde acı durumumuzu şakayla karışık anlatan bir espiri vardı. Umarız bu son felaket olur.