CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin Çiğli Tramvayı'nın temel atma töreni için önceki gün İzmir'e geldi. CHP ve tüm siyasi partilerde, eğer genel başkan bir kente gelip parti için de önemli olan böyle bir törene katılıyorsa o ilin milletvekilleri de çok çok büyük bir mazeretleri olmadıkça, yani iki elleri kanda olmadıkça bu törene katılmak zorundadır.

Eğer o ilin bir vekili böyle bir mazereti yoksa ve genel başkanın yer aldığı böyle önemli bir törene katılmıyorsa ortada ciddi sorunlar var demektir. İşte bu açıdan Çiğli Tramvayı için yapılan önceki günkü törende CHP ve lideri Kılıçdaroğlu açısından büyük bir şok yaşandı.



6'SI KATILDI, 7'Sİ KATILMADI

Çünkü, CHP'nin İzmir'deki 13 milletvekilinden törene içlerinde Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu sadece 6 milletvekili katıldı. Onlar da Ednan Arslan, Kamil Okyay Sındır, Murat Bakan, Mahir Polat ve Özcan Purçu'ydu.

Selin Sayek Böke, Sevda Erdan Kılıç, Kani Beko, Tuncay Özkan, Tacettin Bayır, Bedri Serter ve Atila Sertel ise, katılmadı. Oysa bu vekillerin bazıları, Kılıçdaroğlu'nun sabahki ve bir gün önceki ziyaretleri sırasında yanındaydı.

Hatta Tuncay Özkan, kente Kılıçdaroğlu ile gelmiş ve makam otomobilinde bile yanında yer almıştı.

Ancak, Büyükşehir'in törenine katılmamayı tercih etmeleri dikkat çekti.



DAVET GİTMEDİĞİ İDDİASI

Konuyu araştırdım. Kulislerde konuşulan krizin Büyükşehir'den kaynaklandığı, törene vekillerin davet edilmediği konuşuluyordu.

Hatta söylendiğine göre gelen vekiller de davet almamalarına rağmen törene katılmışlardı. Kulislerde konuşulan bir diğer iddia ise, vekillerin tören öncesi Kılıçdaroğlu'na Narlıdere Metrosu tünelinde verilen birifinge, 'aşağı inilecek vincin kapasitesi sınırlı' denilerek alınmamalarına tepki gösterdiği yönündeydi. Yani tepkilerin hedefi de Kılıçdaroğlu değil Tunç Soyer'di.



'ŞEHİR DIŞINDAYIZ' MAZERETİ

Görüştüğüm Atila Sertel, şehir dışında olduğu için törene katılamadığını ve eline davet ulaştığını söyledi. Bedri Serter de şehir dışında parti görevinde olduğu için törene katılamadığını, davetiye gelmeme gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. Kani Beko ise, dünürünün vefatının 40. günü nedeniyle düzenlenen etkinliğe katılmak için Kocaeli'nde olduğunu ve bu nedenle davetiye gelip gelmediğiyle de çok ilgilenemediğini söyledi. Vekiller tabi ki, böyle bir konuda açıkça renk verecek değiller. Ancak CHP liderinin katıldığı törene sebebi ne olursa olsun partinin tam 7 milletvekilinin birden katılmaması büyük bir skandaldır.

Bu skandal, siyaset kulislerinde bu hafta bol bol tartışılır. Bu arada Kılıçdaroğlu'nun 7 vekilin birden törene gelmeyişini kendisine yönelik bir protesto olarak algılayıp algılamayacağı da önemli bir soru işareti...

Eğer öyle algılarsa kıyameti koparır!



ÖZEL'E DİYET YEMEĞİ!

Bugün manşetimizde yer alan Gaziemir'deki skandal sosyal market açılışı haberini okumuşsunuzdur. Özel davetlilere vatandaşın ismini dahi duymadığı yiyeceklerin ikram edildiği bir törene 34 bin lira harcamak nasıl bir mantıktır anlamak mümkün değil. Bu arada CHP'li belediye başkanı Halil Arda'nın TBMM'nin CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in konuşmacı olduğu panelin ardından kendisi ve diğer konuşmacılara 1863 liralık yemek vermesi de dikkat çekici... Arda'nın aday gösterilmesinde baş aktörün Özgür Özel olduğu göz önüne alınınınca durum daha da enteresanlaşıyor.

İnsan, ister istemez "Arda, Özgür Özel'e diyet borcunu böyle panellerde konuşmacı yapıp ardından böyle yemekler ikram ederek mi ödüyor?" diye düşünmeden edemiyor.