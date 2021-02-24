PKK’nın kuklası HDP’ye İzmir’de alan açan ve Yeni Asır’ın haberleriyle deşifre olan CHP’li Başkan Tunç Soyer, sıkışınca kendisi açısından ‘şok’ bir çıkış yaparak “PKK bir terör örgütüdür” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP-İYİ Parti'nin adayı gibi gözükse de daha çok üstü örtülü CHP-HDP ittifakının adayı olarak seçimi kazandı. Göreve gelince de HDP'yle ittifakın gereğini yaptı. HDP, İzmir Büyükşehir'de adeta iktidarın gizli ortağı haline geldi. Soyer, HDP'lileri işe yerleştirdi, belediyede yönetici yaptı. Kurduğu İzmir Düşünce Topluluğu'nda "Apo'ya özgürlük" isteyen üst düzey HDP'lilerle masa kurup onlardan akıl aldı. Soyer, bu süreçte bırakın HDP'yi, PKK'yı bile 'incitecek' tek laf etmedi, edemedi. PKK'yı kınamaktan ısrarla kaçındı.



PKK'NIN ADINI ANAMADI

Canlı yayınlanan bir TV programında "PKK'yı neden kınamadınız?" sorusuna "Bu neye yarayacak?" şeklindeki cevap veren Soyer, en son Kuzey Irak'taki Gara bölgesinde 'hain terör örgütü PKK' tarafından şehit edilen 13 canımızla ilgili yaptığı açıklamayla adeta bardağı taşırdı. Çünkü paylaşımında değil "PKK", "terör örgütü" ifadesini bile kullanamadı. 13 canımızı PKK'nın şehit ettiğine hiç değinmeden sadece şehitler için başsağlığı diledi. Bu durum başta İzmirliler olmak üzere Türkiye'nin her yerinden vatandaşların tepkisini çekti. Soyer'in paylaşımının altına yorum yazanlar, "PKK'lıları belediyede işe alacaksın sonra da ölen vatandaşlara rahmet dileyceksin hiç inandırıcı değil", "PKK demeye diliniz varmıyor değil mi? Yazıklar olsun" şeklinde tepkiler gösterdi.





İHANET PANELİNE İZİN

Bu arada hızını alamayıp Gara şehitlerimizi toprağa verdiğimiz günlerde 16 Şubat'ta belediyeye ait Kültürpark'ta kendi makam odalarından birinin de bulunduğu İzmir Sanat binasında HDP'lilerin "Abdullah Öcalan'a özgürlük" seslerinin yükseldiği bir panel gerçekleştirmesine izin verdi. Panelde terör örgütü PKK'nın İmralı Adası'nda hapiste olan elebaşı Abdullah Öcalan konuşulurken Türkiye Cumhuriyeti'ne iftiralar atıldı. Bugüne kadar Soyer'in PKK'nın kuklası HDP'yi hoşnut etmek için attığı her adımını deşifre eden Yeni Asır, bu skandal paneli de kamuoyuna duyuran yayın organı oldu. Bu son gelişmelerden sonra Soyer için artık hareket edecek alan kalmadı. Çünkü bu gelişmeleri üst üste koyduğunuzda tablo açıktı. Soyer, her yaptığıyla HDP'ye kentte alan açıyordu. Bu durum da Atatürk'e ve onun milliyetçilik ilkesine bağlı olan İzmirliler arasında büyük tepki topluyordu.



'PKK TERÖR ÖRGÜTÜDÜR'

Artık sıkışan Soyer, en son verdiği röportajda bir anlamda vaziyeti kurtarmak için kendisi açısından 'şok' bir söylemde bulundu ve bir anlık da olsa PKK'ya laf söylememe ısrarından vazgeçti. Bunun vurgusunu yapmak için de 3 kez arka arkaya "PKK bir terör örgütüdür, PKK bir terör örgütüdür, PKK bir terör örgütüdür" dedi.



TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ...

Ayrıca da "Bizim HDP çizgisinde olmamız vesaire böyle bir şey söz konusu değil" diye de ekledi. Bunu yaparken HDP'lilerle olan ilişkisini meşru göstermek için, "Biz herkesin belediye başkanıyız, herkesi kucaklamak zorundayız" sözünü de araya sıkıştırdı. Büyükşehir Belediyesi'nde olanları İzmir'de net bir şekilde yazabilen tek basın organı var, o da Yeni Asır... Bugüne kadar yazdıklarımızın hepsi doğru ve belgeli haberlerdi. Bundan sonra da Soyer'in "PKK bir terör örgütüdür" söyleminde kendisi açısından ne kadar samimi olduğunun takipçisi olacağız. Şehitlerimiz için başsağlığı dilerken yine PKK deyip diyemeyeceğine, terör örgütünü kınayıp kınayamayacağına, Abdullah Öcalan'a özgürlük diyen üst düzey HDP'lilerle masa kurup siyaset konuşmaya devam edip etmeyeceğine, belediyenin yönetim katlarına HDP'lileri doldurmaya devam edip etmeyeceğini izleyeceğiz. Gördüğümüzü de İzmirlilere duyuracağız....