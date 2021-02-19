Gaziemir Belediyesi'ni yönetenlerin yiyecek-içecek düşkünlüğü artık ürkütücü boyutlara ulaştı. Daha önce "meclis üyelerine kahvaltı" adı altında 10 kilo tereyağ, 10 kilo sucuk, 80'er tane boyoz ve gevrek alındığını yazmıştık. Ardından yine CHP'li Başkan Halil Arda'nın Gaziemir esnafı dururken Alsancak'ta lüks bir pastaneden 8 günde 4 bin 200 lira ödeyerek 100 kilo börek aldırdığını da aktarmıştık. Ancak CHP'li Arda ve yönetimi durdurulamıyor!

Belediyede denetim komisyonu toplantıları sürdükçe yeni bombalar geliyor.

Komisyonun AK Partili üyesi Uğur İnan Atmaca'nın verdiği bilgiye göre şimdi de Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün ilçedeki bir börekçiden tek seferde 55 bin liralık börek aldığı ortaya çıktı.



BAŞKAN YARDIMCISINA SORGU

Bununla ilgili Başkan Yardımcısı Necati Kırmaz, komisyon toplantısına çağrıldı.

Kırmaz, böreklerin alzheimer hastalarına dağıtıldığını söyledi. Bu arada Atmaca kahvaltılık alımının neden 'meclis üyelerine kahvaltı' adı altında yapıldığının sebebini de sonunda öğrendiğini söyledi.

Atmaca, "Bu işe neden biz meclis üyelerini alet ediyorsunuz diye çıkıştık. Meğer 'Meclis üyelerine aldık' denildiğinde Sayıştay denetçileri bir şey demiyormuş.

O yüzden kahvaltılıklar meclis üyelerine alınıyor gibi gösteriliyormuş" dedi.



MENEMEN'DE 649 İŞÇİYE MAAŞ ÖDENDİ

Menemen Belediyesi'nde CHP'li Deniz Karakurt başkanvekilliğini kaybettikten sonra şirketteki yönetim yetkisini devretmediği için Meta-Su'da 649 işçiye maaşları ödenemiyordu. Bu konuda dün olumlu bir gelişme yaşandı. AK Partili Başkanvekili Aydın Pehlivan'ın talimatıyla bu işçilerin Ocak ayı maaşları ödendi. 649 işçi için belediyeden şirket hesabına 1 milyon 980 bin lira aktarıldı. Bu arada belediye, Meta Su ve Menaş şirketlerindeki yönetim yetkisinin Başkanvekili Pehlivan'a devredilmesi için İl Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne başvurmuştu. Ancak müdürlükten belediyeye ret yanıtı geldi. Bunun üzerine belediye, Pehlivan'ın talimatıyla Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı.



KARABURUN BELEDİYESİ'NE MÜFETTİŞ İNCELEMESİ

Karaburun Belediye Başkanı CHP'li İlkay Girgin Erdoğan'ın ilçe meydanındaki Mehmetçik Anıtı'nı yerinden söküp çöp konteynerı ve geri dönüşüm kutusunun olduğu arka taraflardaki bir yere kaldırdığı yönündeki haberimiz büyük yankı uyandırdı. Ancak Karaburun Belediyesi'nde olaylar bitmiyor. İlçe, şimdi de İçişleri Bakanlığı'ndan belediyeye gelen müfettişi konuşuyor. Aldığım bilgiye göre, AK Parti İlçe Başkanı Adem Avcı öncülüğündeki AK Partili belediye meclis üyelerinin çeşitli konulardaki şikayetleri üzerine bakanlık bir müfettiş görevlendirmiş. Müfettiş, belediyede kapsamlı bir inceleme yapıyormuş. Müfettişin bir ay kadar da belediyede kalacağı söyleniyor.



SANDAL, KOÇAK'A İZİN VERMEDİ

Bayraklı Belediyesi Başkan yardımcıları Murat Koçak ve Yıldırım Ayaz'ın İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne transfer olacağı haberleri önceki gün internet medyasında yer aldı. Aldığım bilgiye göre Yıldırım Ayaz, Büyükşehir'e geçmiş. Ancak Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın akrabası olan Murat Koçak'ın Büyükşehir'e geçme isteğini kabul etmemiş ve kendisiyle çalışmaya devam etmek istediğini belirtmiş. "Büyükşehir'e gidiyorum" diyerek odasını bile toplayan Murat Koçak, bu gelişme üzerine eşyalarını tekrar kutularından çıkarıp odasına yerleştirmiş.