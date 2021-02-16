Türkiye, PKK ve FETÖ başta olmak üzere birçok terör örgütüyle aynı anda mücadele ediyor. ABD'nin başını çektiği dış güçler tarafından korunup kollanmasalar bu terör örgütleri çoktan tarihin çöplüğünde yerlerini alacaklardı. Dünyada bu kadar çok terör örgütü ve tehditle mücadele edip güvenliğini bizim kadar sağlayabilmiş başka ülke yok. En son 13 canımızın "hain terör örgütü PKK" tarafından şehit edilmesi Türkiye'nin kararlılığına asla gölge düşüremez.



MUHALEFETİN HALİ İÇLER ACISI

Eskiden şehitler geldiğinde kimse ABD'nin PKK'ya verdiği açık desteği isim vererek dillendiremiyordu. "Dış güçler" gibi genel ifadelerle konu geçiştiriliyordu. Oysa Başkan Erdoğan, yıllardır olduğu gibi şimdi de terör örgütlerine verdiği destekten dolayı bizzat isim vererek ABD'ye açıktan rest çekti. Ülke yönetimi bunu yaparken maalesef muhalefetimizin hali ise, içler acısı. Erdoğan isim verip ABD'ye rest çekerken başta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere sözde muhalif siyasetçilerin birçoğu "PKK"nın ismini bile zikredemedi.



BEDELİNİ MUTLAKA ÖDEYECEKLER

Ama açıktan PKK'yı kınayamayan bu isimlerin Türkiye'nin PKK ile hem sınırları içerisinde hem dışında olağanüstü bir çaba sarf eden Türkiye Cumhuriyeti'ni siyasi çıkar sağlamak için zayıflık ve başarısızlıkla suçlaması da dikkatlerden kaçmadı. Türkiye'nin değil terör örgütü PKK veya kuklası HDP'nin yanında olanlar bunun bedelini er ya da geç ödeyecek. Bu millet günü geldiğinde gereğini yapacak.



SEVGİLİLER GÜNÜ'NÜ BİLE KUTLADILAR TERÖRÜ KINAMADILAR

Bugün manşetimizde 13 şehidimiz için yaptıkları paylaşımlarda "PKK" ismini kullanamayanları gündeme getirdik. Ekip olarak siyasilerin twitter paylaşımlarını incelerken değil PKK, "terör örgütü" bile diyemeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yanı sıra İzmir'de 2 belediye başkanı daha beni çok şaşırttı. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün twitter'da 13 şehit haberimizin geldiği 14 Şubat'ta Sevgililer Günü'nü bile kutlamalarına rağmen değil PKK'yı kınamak şehitlere rahmet dilemek için bile paylaşım yapmadıklarını gördük. Bu durumu iki başkana yakıştıramadık.



OKTAY HOCA'YA CHP'DE YAPILAN AYIP UNUTULMAZ!



İzmir'in bilgi ve kültür birikimiyle en önemli entellektüellerinden biri olan tarihçi Oktay Gökdemir Hocamızı ani bir kalp krizi sonucu kaybettik. Kendisiyle ara ara görüşür konuşurduk. Sosyal medyadaki yazı ve analizlerini de yakından takip ederdim. Oktay Hoca, CHP'ye gönül vermiş bir isimdi. Siz bakmayın şimdi birçok CHP'linin onun arkasından güzellemeler yapmasına... CHP ona büyük vefasızlık yaptı.

KARGA TULUMBA ÇIKARDILAR

Gökdemir'i başta İl Başkanı Deniz Yücel'in yönetim tarzı olmak üzere çeşitli konularla ilgili eleştiriler yapıyor diye partiden bile attılar. O'nun Ağustos 2019'da yapılan CHP İl Danışma Kurulu'ndan zorla dışarı çıkarmalarını hiç unutamıyorum. Bu gelişmeyi bu köşeden duyurmuş ve bunun "faşitçe bir uygulama" olduğunu vurgulamıştık. O zaman görüştüğüm Gökdemir, üzüntüsünü "Ben çıkarılırken anlı şanlı partililer serin koltuklarına oturmuşlar kıllarını kıpırdatmıyorlardı. Karga tulumba dışarı çıkarıldım" diyerek anlatmıştı. Bunlar unutulmaz. Oktay Hoca'ya Allah'tan rahmet diliyorum.