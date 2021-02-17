İzmir'in Gediz Deltası'ndaki 289 farklı türden 127 bin kuşun yaşadığı Kuş Cenneti, kentimiz ve ülkemizin en değerli mücevherlerinden biri. Ancak, bu mücevherle ilgili bugünlerde çok tartışılacak bir girişim gündemde. Buna göre Karşıyaka Belediyesi'ne ait Kordelion A.Ş., Kuş Cenneti'nin bulunduğu Gediz Deltası koruma alanında yer alan 3 bin metrekarelik bir alanda 2 adet jeotermal kuyusu açmaya hazırlanıyor. Bununla ilgili ÇED süreci başladı. Kuyular Ramsar Sözleşmesi'ne göre korunması gereken Kuş Cenneti'nin içinde bulunduğu Gediz Deltası'na 110 ve 260 metre mesafelerde olacak.

SOYER VE TUGAY KARŞI KARŞIYA

Bir yandan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Gediz Deltası'nın UNESCO Dünya Doğa Mirası ilan edilmesi için resmi başvuru yapıp girişimlerde bulunurken kentin bir diğer belediyesinin Kuş Cenneti'ne yakın böyle kritik bir noktada jeotermal kuyusu açma girişimi bana çok tuhaf geldi. Konuyla ilgili İzmirlilerin 'Kuşçu Hoca" diye tanıdıkları ve meslek hayatının 36 yılını Kuş Cenneti'ne adayan Prof.Dr.Mehmet Sıkı'yı aradım. Sıkı da Büyükşehir ve Karşıyaka Belediyelerinin yaptıklarının birbiriyle çeliştiğine vurgu yaparak "Bunlar birbirlerinden habersiz mi? Ne yapmaya çalışıyorlar" dedi.

"ARKASINDAN NE GELECEK?"

Koruma alanındaki en ufak bir fiziki müdahalenin deltaya ve dolayısıyla Kuş Cenneti'ne zarar verebileceğini vurgulayan Prof.Dr.Sıkı, "Burası sulak alanda yer alıyor. Ayrıca doğal SİT alanı içerisinde.

Bu alana bırakın jeotermal santral açmayı bir otun koparılması ya da bir taşın bile yerinden oynatılması 2 milyon yılda oluşmuş doğal alana zarar verir. İzmir'i seven herkesin buna karşı çıkması gerekir" dedi.

"Benim endişem, bunun arkasından başka ne geleceği?" diyen Prof.Dr.Sıkı, "Burada bir gedik açıp arkasından başka işler yapılmaya çalışılır mı diye kaygılanıyorum.

Böyle güzel bir alanı korumak zor, hele İzmir gibi bir yerde daha da zor" dedi.

TUGAY: ZARAR VERMEYECEĞİZ

Prof.Dr.Sıkı ile yaptığımız görüşmeyle aynı saatlerde Karşıyaka Belediye Başkanı Dr.Cemil Tugay'dan konuyla ilgili bir açıklama geldi. Tugay, "Bu çevreye olumsuz bir sonucu olacak bir şey kesinlikle değil. Balçova'da olduğu gibi çevreci yönü olan bir enerji çalışması bu. Çevreyi kirleten bir jeotermal modeli var. Onda dışarıya kaynağın artıkları atılıyor. Öyle bir şey değil bu. Tamamen temiz enerji olarak kullanılıp geri pompalanacak bir şey. Çevreyi kirletecek hiçbir şeyin içinde olmayız" diye konuştu. Hayatını Kuş Cenneti'ne adayan profesör 'zarar verir' uyarısında bulunurken belediye başkanı ise, tersini savunuyor. Kuş Cenneti için böylesine kritik bir noktada yapılacak bu çalışma kılı kırk yararak hayata geçirilmeli.

İzmir'in bu mücevherine en ufak bir zarar gelecekse proje yeniden gözden geçirilmeli... Kuş Cenneti'ne kıyarsak çocuk ve torunlarımız bizi affetmez...

Kutlama twitter taziye facebook'tan Sizlere dün Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın 14 Şubat günü twitter'da Sevgililer Günü'nü kutlarken 13 şehidimizle ilgili bir mesaj yayınlamamalarına şaşırdığımı aktarmıştım.

CHP'li ağabeyimiz Sait Temur uyardı.

Meğer twitter'da Sevgililer Günü'nü kutlayan iki başkan, taziye mesajlarını ise, facebook'tan yayınlamış. Niye sık sık kullandıkları twitter'da da böyle bir mesaj yayınlamadıklarını anlamadım doğrusu...