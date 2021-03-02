CHP bu dönem İzmir ve Ege'de hiç iyi bir sınav veremedi. Belediye başkanları, milletvekilleri skandal üstüne skandala imza atıyor.

Belediye başkanlarının akrabayı taallukatı belediyeye doldurma, yandaş gözetme falan gibi sıradan hale gelen icraatlardan bahsetmiyorum. Çok daha ağır suç ve ithamlardan bahsediyorum. İlk olarak İzmir'de Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, FETÖ üyeliği suçundan görevden alınıp 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



YOLSUZLUK OPERASYONU

Geçtiğimiz aylarda da CHP'den seçilen Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandı.

Urla'da belediye yönetimine kayyum atanırken Menemen'de ise belediye başkanvekilliği AK Parti'ye geçti. Bu arada Karaburun Belediye Başkanı CHP'li İlkay Girgin Erdoğan hakkında İçişleri Bakanlığı müfettişlerince evrakta sahtecilik raporu tutulması ve ardından Bakan Süleyman Soylu'nun bu suçlamayla ilgili verdiği soruşturma iznini de unutmamak lazım.



HOŞ OLMAYAN İDDİALAR

Diğer yandan CHP'de aylardır gündeme gelen taciz, tecavüz iddilarının haddi hesabı yok ve bu iddialarla ilgili parti yönetimi bir şey yapmıyor, hatta birçok olayın üzeri örtülüyor. Bunların içinde Ege'de gerçekleştiği belirtilenler de var. Örneğin, Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay'la ilgili iddialar ve görüntüler günlerce konuşuldu. Şimdi ise, bomba Denizli'de patladı. Daha önce yolsuzluk iddiaları ayyuka çıkan Serdar Aksoy'u önce istifaya zorlayan ancak kabul ettiremeyince apar topar disipline gönderen CHP, şimdi de Denizli Milletvekili Teoman Sancar'ı, alelacele istifa ettirdi. Sancar ile ilgili yargıya da yansıdığı belirtilen iddialar çok kötü. Bunları burada yazmaktan hicap duyarım. CHP yönetimi bu olayın partiye vereceği zararı en aza indirebilmek için Sancar'ı istifa ettirdi. Ancak bu iddialar doğru ise, CHP ne yaparsa yapsın bunların altında kalmaktan kurtulamaz diye düşünüyorum.



KULAĞIMA GELENLER

ÖZUSLU'YU SOYER'E ŞİKAYET ETTİLER



İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki HDP'li kadrolaşma haberleri gündemden düşmüyor. Ancak CHP içinde belediye başkanı ve ilçe başkanlarının en büyük şikayetlerinden birisi ise, Büyükşehir Belediyesi'nde istedikleri isimleri istihdam ettirememeleri. İşte bu noktada özellikle Soyer'in Başkanvekili Mustafa Özuslu'yla ilgili çok sayıda şikayetin ilçe belediye ve örgüt başkanlarınca Soyer'e iletildiği konuşuluyor.



"HEP BAŞKALARI ALINIYOR"

Başkanların, "Listemizi Özuslu'ya veriyoruz ancak hiç alakasız isimler belediyede işe alınıyor" dediği ifade ediliyor. Bu şikayetleri dinleyen Soyer'in nasıl bir adım atacağı ise merak konusu. Özuslu, aynı zamanda Büyükşehir Belediye Meclisi'nde CHP Grup Başkanvekilliği yapıyor. Büyükşehir'de CHP Grup Başkanvekili olan teamül gereği Büyükşehir Belediye Başkanvekili de oluyor. Bir değişiklik olmazsa önümüzdeki Nisan ayında grup başkanvekili seçimleri olacak. Bu şikayet sahipleri, yeni dönemde Özuslu'nun görevi için bir değişiklik olabilir mi diye bekliyor ama Soyer'in yola birlikte çıktığı Özuslu'dan vazgeçmesi çok çok düşük bir ihtimal...