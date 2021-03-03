CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP'nin Menemen Belediyesi'ni AK Parti'ye kaptırmasının en büyük müsebbibidir. Ancak maalesef hatalarından ders çıkaracağına partisini bu ilçede batırdıkça batırıyor. Önce Başkanvekili seçiminde Deniz Karakurt'u işaret ederek hatalı bir adım attı ve partisinin seçimde 3 meclis üyesi fire vermesine neden oldu. Arkasından başkanvekilliği düşen Deniz Karakurt'a belediye şirketlerinin yönetimini,Başkanvekili seçilen AK Partili Aydın Pehlivan'a devrettirmedi. Bu nedenle bu şirketlerde çalışan yüzlerce işçi maaşlarını uzun süre alamadı. Yargıdan çıkan kararla yönetim Pehlivan'a geçti de işçiler ancak maaşlarına kavuşabildi.



NEREDE SOSYAL DEMOKRATLIK?

Yücel, bunun üzerine belediyedeki işçilere yönelik on milyonlarca liralık maaş, ikramiye ve tazminat borcunun ödenebilmesi için Pehlivan'ın istediği 65 milyon liralık borçlanma yetkisinin verilmemesi için partisine grup kararı aldırdı veya bu kararın alınmasına müdahale etmedi.

Ancak bu hatalı kararla partisine Meclis'teki oylamada yine 3 fire verdirdi. Karar oy çokluğuyla AK Partililerin istediği gibi çıktı.

Yücel şimdi de kalkmış belediye işçilerinin içler acısı haline üzülüp vicdanlarının sesine kulak vererek borçlanmaya onay veren 3 meclis üyesi Hasan Ünal, Ali Aydın, Rasim Yiğit Özge'yi disipline vereceklerini açıklamış. Yani CHP, 3 meclis üyesini işçilerin yanında yer aldıkları için cezalandıracakmış.

Yücel'in bu kararı CHP'nin Menemen'de işçi düşmanlığı yaptığı yönündeki kanaatleri pekiştirmenin ötesinde bir işe yaramaz! Yücel'in bu icraatları sürdükçe CHP, Menemen'i önümüzdeki seçimde yine kaybeder...



CHP'NİN MÜTHİŞ BİR BULUŞU VARDI NE OLDU ONA?

CHP'li Başkan Utku Gümrükçü'nün Kemal Kılıçdaroğlu'na tanıttığı solunum cihazından bir daha haber gelmedi.





Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, pandeminin ilk aylarında "Türkiye'nin milli imkanlarla geliştirilmiş ilk solunum cihazını yaptık" demişti. Gümrükçü, cihazı alıp Ankara'daki ağabeyi olan o dönemki Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'la birlikte soluğu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında almıştı. Ancak, Gümrükçü'nün geliştirdiğini söylediği solunum cihazı, sprel boru gibi sıhhi tesisat malzemelerinden üretildiği görülünce sosyal medyada alay konusu olmuştu. Gümrükçü, Kılıçdaroğlu'nun yönlendirmesiyle bu 'müthiş icadını' Başkent Üniversitesi'nin kurucusu CHP İzmir Milletvekili Mehmet Haberal'a götürüp teslim etmişti. Dün bir haberde yerli bir bilişim firmasının da yerli solunum cihazı geliştirip ihracatına başladığı şeklinde bir haber okuyunca aklıma Gümrükçü'nün bu icadı geldi. Sahi ne oldu o müthiş buluşa?