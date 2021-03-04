Yeni Asır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'i yine iş üstünde yakaladı. Bugünkü manşet haberimizde okuduğunuz gibi Soyer, İzmir'in yolları delik deşikken Seferihisar) da zeytin sıkma tesisi izni alıp kondurduğu havuzlu villasının toprak yolunu belediye şirketi İZBETON'a asfaltlattırmaya başladı. Skandal bununla da sınırlı kalmıyor. Önümde belediyenin kendi şirketi İZBETON'un görev alanına giren asfalt kaplama gibi işlerle ilgili yaptığı bazı büyük ihalelerin sonuçları var. İZBETON, Soyer'in villasını yaparken İzmir'in birçok ilçesinde yollar, ta Diyarbakır'dan gelen bir firma tarafından asfaltanııyor.



İHALELER BAŞKA İLLERE

Buna göre geçtiğimiz 3 Aralık'ta yapılan İzmir Kuzey 1. bölgede sathi kaplama yapılması işini Diyarbakırlı bir firma tam 29.7 milyon lira teklifle almış. Aynı firma, İzmir 8. bölgede idare malı asfalt ile yollarda yama yapılması işini de 10.7 milyon liralık teklifiyle üstlenmiş. Ankara Çankaya'dan bir firma ise, İzmir güney 2. bölgede sathi kaplama işini 26 milyon liralık teklifiyle almış. Yani İZBETON, Soyer'in villasının toprak yolunu asfaltlamakla meşgulken onun görev alanına giren işleri Diyarbakır ve Ankaralı firmalar 65-70 milyon liraya yapıyorlar. Bunlar benim tespit ettiklerim. Daha böyle birçok ihale vardır.



HALA LAY LAY LOM PEŞİNDE

Açıkçası, insan bu manzarayı görünce İzmir için bir karamsarlığa kapılmıyor değil. Daha Soyer'le geçecek en az 3 yılımız var. Diğer yandan Soyer ise, işin lay lay lomunda... Dün bir TV programında demiş ki, "Ben çok şanslı bir insanım. Hem İzmir gibi bir şehirde yaşıyorum. Hem belediye başkanı yapıp maaş veriyorlar. Bir de alkışlıyorlar. Daha ne isterim bu hayattan?" Tabii Yeni Asır'ın muharibimiz Metin Burmalı imzalı bugünkü manşet haberinin ardından kendisi buna "Önce arka sıradakiler diye geldim ama Şato'ya kuruldum. Sonra da zeytin sıkma tesisi, sulama havuzu ve bakıcı evi izni alıp havuzlu villa yaptırdım. Yolunu da belediyeye asfaltlattırıyorum. Daha ne olsun?" diye de ekleyebilir!



'TORTİLLA ROLL' VE 'KARPUZ MOZZARELLA' SEFASI DA MI YALAN?

Kendisine "Pinti pomak" diyen Gaziemir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Halil Arda'nın israf ekonomisini yansıtan haberler yaptık. Örneğin, ilçedeki dar gelirliler için kurulan sosyal marketin açılışını tortilla roll, karpuz mozzarella, kuridite isimli yiyeceklerin ikram edildiği 34 bin liraya mal olan bir davetle yaptığını yazdık. Yine Arda'nın Gaziemir esnafı dururken Alsancak'ta faaliyet gösteren lüks bir pastaneden 8 günde 4 bin 200 liralık 100 kilo börek aldırdığını kaleme aldık.



ASIL İSRAF İÇİN TEK SES YOK

Ayrıca yine aynı pastaneden bir ayda kilosu 111 liradan 18 kilo çikolata, kilosu 42 liradan 61 kilo tuzlu kurabiye, kilosu 66 liradan 42 kilo tatlı kurabiye aldırdığını da haberleştirdik. Bu skandalları ortaya çıkaran Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca'ydı. Aynı zamanda denetim komisyonu üyesi olan Atmaca, belediyenin ayrıca ilçedeki bir işletmeden 55 kilo börek aldığı yönünde bir açıklama da yapmıştı. İşte o tortilla rollü, karpuz mozzarellalı açılışı, 8 günde 100 kilo börek gibi asıl cevaplaması gereken alımlarla ilgili yazılanlara sesini çıkaramayan Arda, şimdi Atmaca'nın 55 kilo börek alındığı açıklamasının üzerinden algı oluşturmaya çalışıyor. "Böyle bir alım yok. İspatlasınlar istifa ederim" gibi beylik laflar ediyor. Yani asıl israf haberleri için tek kelime edemezken işin artık teferruatı olan bir söz üzerinden algı oluşturmaya çalışıyor. Gaziemir halkı bu algı oyununu yutmaz...