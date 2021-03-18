İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bornova Anadolu Lisesi'nden (BAL) sınıf ve dönem arkadaşlarını belediyede üst düzey görevlere getirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz Ocak ayında Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimliği'ne atanan genel cerrahi uzmanı doktor Kadir Devrim Demirel de Soyer'in BAL'dan dönem arkadaşı çıktı.

Soyer'in BAL kontenjanından yaptığı atamaların bir kısmı ahbap-çavuş belediyeciliğine örnek olacak cinsten... Özellikle yıllardır Etiyopya'da yaşayan Ercan Türkoğlu'nun İZDOĞA şirketi yönetimine getirilmesi tam bir skandal. Soyer'in belediyede şirket yöneticisi yaptığı sınıf arkadaşlarından İzmir'de değil İstanbul'da yaşayanlar bile var.



HASTANE ADETA ATIL VAZİYETTE

Ancak, Başhekim Demirel, 39 yıllık mesleki tecrübesiyle dikkat çeken bir isim. O yüzden başhekimliğe sadece 'okul arkadaşlığı' kontenjanından getirildiğini söylemek kendisinin mesleki birikimine haksızlık olur.

Umarız kendisi görevinde başarılı olur.

Çünkü Soyer yönetimindeki Eşrefpaşa Hastanesi'nin durumu hiç iyi değil. AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal'ın meclis toplantısında verdiği bilgilere göre 76 uzmanın görev yaptığı, 100 milyon lirayı aşkın bütçeye sahip 150 yataklı hastanede ortalama yatak doluluğu oranı sadece 2.1. Yani hastanenin kapasitesinin çok küçük bir kısmı kullanılıyor.

Bunda Soyer'in hastaneye olan ilgisizliğinin de payı var. Çünkü Demirel'in atanması öncesinde Soyer'in hastaneye neredeyse hiç gitmediği belirtiliyor.



ANIT YAPTIRDI AMA...

Bu arada, siz bakmayın şimdi Soyer'in bu hastaneye Kovid-19 ile mücadele eden sağlık çalışanları için yüz binlerce lira harcayıp anıt yaptırmasına... Bunlar hep tribünlere yönelik hareketler! Çünkü Eşrefpaşa Hastanesi belediye yönetimi tarafından Kovid-19'la mücadele sürecinin tamamen dışında tutuldu. İzmir'de Kovid-19'la mücadelenin ana karargahlarından biri olan Bornova'daki Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne yakın kapasitesi olmasına rağmen bu zorlu süreçte yer almadı. Büyükşehir, kendi huzurevinde kalıp da Kovid-19'a yakalananları bile başka kamu hastanelerine yönlendirdi.

Yeni dönemde Eşrefpaşa Hastanesi'ndeki bu atalet umarız son bulur.



ARDA'YA DAVA ZİMMETİ ÇIKAR MI?

Gaziemir Belediye Başkanı CHP'li Halil Arda, sosyal denge tazminatlarını tırpanlayarak maaşlarını düşürdüğü memurlardan birinin açtığı davayı kazanmasının ardından işi yokuşa sürmeye başladı. Memurlar, geçtiğimiz Şubat ayında başlayan uygulamaya son verilip toplu sözleşme ile kazandıkları haklarının ödenmesini isterken Arda, "Çıkan mahkeme kararının bağlayıcılığı yok. Bu paranın ödenmesine Sayıştay zimmet çıkarıyor" diyerek para mara ödemeyeceğini söylüyor.



TEK TEK DAVA AÇACAKLAR

Ancak memurlar da tek tek dava açacaklarını ve yargıdan çıkan kesinleşmiş kararın oluşturacağı emsalle bu davaları kazanacaklarını ifade ediyorlar. Dedikleri gibi 200 civarındaki memurun açtığı davaları kazanması demek belediyeye yüz binlerce lira yargı ve avukatlık masrafının da çıkması demek. Bu durumda belediyenin ödeyeceği bu yüz binlerce lira için de Arda'ya zimmet çıkmaz mı? Çünkü, ortadaki kesin yargı kararına rağmen bu parayı kendi kafasına göre ödemeyen bizzat kendisi...