Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için İzmir'in hep ayrı bir yeri oldu. Düşmanı denize İzmir'de dökerek Kurtuluş Savaşı'nı zaferle taçlandırdı.

Annesi Zübeyde Hanım'ı İzmir'de toprağa verdi. Ayrıca tek evliliğini de yine İzmir'den Latife Hanım ile gerçekleştirdi.

Bu arada Atatürk, İzmir'i doğduğu şehir Selanik'e de çok benzetiyordu. Atatürk'ün "İzmir'i ve İzmirlileri çok severim. İzmir'in temiz kalpli insanlarının da beni sevdiklerinden eminim" şeklinde meşhur sözü bilinir. Ancak şimdi, Atatürk'ün İzmir'e olan sevgisinin boyutlarının daha da ileride olduğunu gösteren bir belge ortaya çıktı.

Atatürk araştırmaları ile tanınan yazar Eriş Ülger'in açıkladığı belgeye göre, Atatürk, 11 Ekim 1925 tarihinde Çankaya Köşkü'ndeki akşam yemeği sırasında yaveri Salih Bozok'a bir not yazdırıyor ve notta "Ankara'nın dışında bir başşehir hiç düşünmedim. Bilirsin İzmir'i ve İzmirlileri çok severim. İzmir'in temiz kalpli insanlarının da beni sevdiklerinden eminim. Salih! İnanır mısın bu nedenlerle de İzmir benim yüreğimin başşehridir" ifadelerini kullanıyor.





DAHA ÖNCE HİÇ DUYULMADI

Atatürk'ün "İzmir benim yüreğimin başşehridir" sözünü şimdiye kadar hiç bilinmiyordu. Ülger'in açıklamalarını okuyunca kendisini aradım... Ülger, bu belgenin Salih Bozok tarafından uzun süre muhafaza edildiğini ondan sonra oğlu Cemil Salih Bozok'a kaldığını ve ondan 1980'lerde kendisine intikal ettiğini ifade etti. Ülger, "Açıkçası, Osmanlıca bilmediğim için bu sözün bu belgede yer aldığını bilmiyordum. Çünkü ben Osmanlıca bilmiyorum. Bu belgeyi yeni tercüme ettirdim. Sonuçta bu çıktı" dedi.



Eriş Ülger





UZEL: KARŞILAŞTIRMAK GEREK

Ülger'in ortaya koyduğu belge İzmirli tarihçiler arasında da heyecan yarattı. Görüştüğüm bazı tarihçiler temkinli yaklaşırken bazıları da belgenin doğru olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Tarihçi Mustafa Üzel, "Bu sözünü ilk kez duyuyorum. Son dönemde Atatürk ile ilgili çok sayıda sahte belge dolaşıyor. Bu belge de raştırılmalı. Üzerindeki yazının Bozok'a ait olup olmadığı karşılaştırılmalı.

Ondan sonra açıklama yapmak daha sağlıklı olur" diye konuştu.





AKSOY: DOĞRUDUR, DEMİŞTİR

İzmir'in yetiştirdiği önemli tarihçilerden biri olan araştırmacı yazar Yaşar Aksoy ise, Atatürk'ün İzmir'e çok büyük bir sevgisi olduğunu vurgulayarak, "Bu sözü de mutlaka söylemiştir.

Bu belge doğrudur. Atatürk, bir tek çocukluk arkadaşları Salih Bozok ve Nuri Conker'e sadece ilk isimleriyle hitap ederdi. Bu evrakta da 'Salih' diyor. Bu açıdan bu belgenin doğru olduğunu düşünüyorum" dedi.

Yapılacak araştırma sonucu belgenin gerçekliği açıklığa kavuşacaktır.

Eğer doğruysa Ulu Önder'in bu sözü İzmir'in birçok yerine asılmalıdır.



Yaşar Aksoy