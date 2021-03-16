İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, dün çıktığı bir TV programında bizim yaptığımız haberler için "Mercek ve mikroskop ile kusur arıyorlar" demiş.

Evet... Sayın Başkan! Biz bu kentin çıkarları için, İzmirlilerin parasını kafanıza göre ulufe gibi dağıtamamanız için sizin hatalarınızı yazıyoruz ve yazmaya devam edeceğiz. Çünkü, İzmir'de biz de olmasak yanlışlarınızı yazan başka basın kuruluşu olmadığı için siz işi iyice raydan çıkarırsınız.

Hem bu arada biz sizin kusurlarınızı mikroskopla falan da aramıyoruz. Çünkü, siz o kadar büyük yanlışlar yapıyorsunuz ki, bunlar zaten kilometrelerce uzaktan bakıldığında bile kabak gibi gözüküyor.



AYSEVER'İ SEMİRTEMEDİ

İşte bakın sözde solcu Enver Aysever için ulufe dağıtır gibi isme özel çıktığınız ihale!

Yüzbinlerce lira... 20 İzmirliye 18 gün okur yazarlık öğretmek için 238 bin liralık isme özel ihale yaptınız. İzmir'de gündeme gelen bu konuyu biz de Yeni Asır olarak tüm Türkiye'nin gündemine taşıdık. Bizim konuyu işlememizden sonra İstanbul basını skandalın farkına vardı ve konunun üzerine atladı. Bu skandalla hem sizin hem de yıllarca bizlere 'yandaş' iftirası atan Enver Aysever'in maskesi düştü. Kim yandaşmış, kim kamunun kaynaklarını yandaşa ulufe gibi dağıtırmış dünya alem gördü.



İBRET VESİKASI OLDU

Önce "Aysever'i sevenler-sevmeyenler üzerinden belediye hedef alınıyor" diye olayı saptırmaya çalıştınız.

Olmadı... Ardından ihale bedeli EKAP belgelerinde kapı gibi 238 bin lira olarak yazdığı halde "90 bin lira ödenecek" diyerek işi hafifletmeye çalıştınız. Ancak ne yapsanız da mızrak çuvala sığmadı.

Sonunda tıpış tıpış bu ihaleyi iptal etmek zorunda kaldınız. Size seçim döneminde ve sonrasında yazılarıyla destek veren, sizi TV programlarına çıkarıp parlatan 'yandaş'ınızı ne olduğu muğlak bir eğitim için İzmirlinin parasıyla semirtmenize izin vermedik.

Bu olay İzmir siyaset tarihine bir 'ibret vesikası' olarak geçti.

Zannetmiyoruz ama umarız bu olaydan ders çıkarmışsınızdır. Çünkü biz, bundan sonraki yanlışlarınızı ve yandaş semirtme girişimlerinizi de ibreti alem için yazmaya devam edeceğiz...



BU İŞ TUGAY'IN BAŞINI YER Mİ?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumartesi günü yaptığı İzmir ziyaretinin en büyük kaybedeni Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay oldu. Tugay'ın Cumhuriyet, Örnekköy ve İnönü mahallelerinde yüzde 45 kamuya terk payı bırakarak yaptığı imar planıyla ilgili vatandaşın isyanı Kılıçdaroğlu'na kadar yansıtıldı. Kılıçdaroğlu eylem hazırlığı yapan vatandaşları sakinleştirmek için programını değiştirip Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlığı'na gitmek zorunda kaldı. Tugay bu görüşme sırasında muhtarlığa girdi ancak hemen çıkmak zorunda kaldı. Bu mahallelerin sakinleri verilen referandum sözü tutulmazsa 25 Mart'ta Karşıyaka Belediyesi'ne yürüyeceklerini açıkladı. Bu yaşanan olay Tugay'ın hanesine çok büyük bir eksi olarak yazıldı. Eğer Tugay gelecek seçimde yeniden aday gösterilmezse bunun en önemli sebebi, Cumartesi günü yaşananlar olacaktır.