CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ne zaman İzmir'e gelse ve halkın arasına karışsa belediye yönetimlerine isyan eden mağdur vatandaşların tepkisiyle karşılaşıyor. Bu artık bir klasiğe dönüştü. Dün de öyle oldu. Buca'daki sebze halinde bir esnaf, üstelik de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yanında Işıkkent-Pınarbaşı'nın harap haldeki yollarına isyan etti ve İzmir'e İhsan Alyanak'tan sonra hizmet eden başkan gelmediğini söyledi.

VATANDAŞ PATLAMA NOKTASINDA

Biz Yeni Asır olarak İzmir'de bozuk yollar başta olmak üzere kentin kangren haline gelmiş tüm sorunlarını yıllardır yazıyoruz. CHP'li belediye başkanları bu yazdıklarımız işlerine gelmeyince bize 'taraflı' yayın yapma iftirası atarak ayıplarını örtmeye çalışıyorlar. Bizim yıllardır yazdıklarımızı şimdi vatandaş, CHP liderine bizzat kendisi söylüyor. Çünkü belediyecilik hizmeti alamayan vatandaş artık patlama noktasında... İzmirlilere "yaşam tarzları" üzerinden yapılan algı operasyonları da artık işe yaramıyor.

VİLLA YOLUNU ASFALTLATTI

Bu arada vatandaşın CHP liderine Pınarbaşı yollarından şikayet ederken dikkatten kaçmaması gereken önemli bir ayrıntı vardı. Vatandaş konuşurken Tunç Soyer neredeyse dilini yutmuş gibi duruyordu.

Tabii öyle olmak zorunda...

Çünkü Soyer'in bu konuda maalesef çok büyük 'yanlışı' var. Onu da biz geçtiğimiz günlerde kamuoyuna duyurduk.

Biliyorsunuz Soyer, Seferihisar'daki zeytinliğine 'Sıkma tesisi ve sulama havuzu yapacağım' diye izin alıp bir havuzlu villa dikti. Geçtiğimiz günlerde de bu villanın toprak yolunu belediye şirketi İZBETON'a asfaltlattırmaya başladı. Eee koskoca belediye başkanı, kanunun arkasından dolaşıp kondurduğu havuzlu villaya toprak yoldan gidip gelecek değildi herhalde!

KONUŞACAK YÜZÜ YOKTU

İZBETON'un kendisinin yapması gereken 'asfalt yaması' gibi işleri bile ihaleyle şehir dışından firmalara verirken Soyer'in villasının yolu için seferber edildiğini biz Yeni Asır olarak fotoğraflarıyla ortaya koyduk. Adeta iş üstünde yakalanan Soyer, sesini bile çıkaramadı. Tabii İZBETON, Soyer'in villasının yoluyla falan uğraşırsa şehrin yollarının da maalesef esnafın dün Kılıçdaroğlu'na anlattığı şekilde saç baş yoldurması normal!

İşte Soyer de dün vatandaş isyanını dile getirirken adeta süt dökmüş kediler gibiydi. Çünkü konuşacak yüzü yoktu.

15 yıllık boşu boşuna geçen Aziz Kocaoğlu döneminin ardından başlayan Tunç Soyer dönemi de 'lay lay lom' ile geçiyor.

İzmirlinin isyanı büyüyor. Bu daha başlangıç.. Bu gidişle Kılıçdaroğlu'nu İzmir sokaklarında dozajı giderek artacak tepkiler bekliyor. Bizden uyarması...

TABİP ODASI'NA GİDEMEDİ

İzmir Tabip Odası'nın bugün 14 Mart Tıp Bayramı'nda bazı üyelerine vereceği 40. yıl plaketlerindeki kalpaklı Atatürk fotoğrafını çıkardığını ortaya koyan dünkü manşetimiz büyük ses getirdi. Kılıçdaroğlu'nun programında öğleden sonra İzmir Tabip Odası ziyareti de bulunuyordu. Ancak Kılıçdaroğlu'nun bu ziyaretinin iptal olduğu bildirildi. Böyle bir skandalın üzerine o odayı ziyaret etmesi Atatürk'e yapılan bu ayıba destek verdiği anlamı taşıyacaktı. Kılıçdaroğlu, PKK'nın kuklası HDP ve terör örgütü PKK ile ittifak yaparak zaten CHP'nin Atatürk'le olan bağını tamamen kopardı. Bu ziyareti iptal etmesi bu yalın gerçeği değiştirmez.