CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emekten, emeğin hakkından dem vururken Gaziemir Belediye Başkanı CHP'li Halil Arda, belediyede görev yapan 200 civarındaki memurun maaşlarını tırpanladı. Memurlarla imzaladığı toplu sözleşmeyi tek taraflı tanımayarak sosyal denge tazminatlarında yüzde 50'yi geçen bir oranda kesintiye gitti. Bu kararla memurların maaşları 2 bin lira civarında azaldı. Arda, bu uygulamasına gerekçe olarak ise, Sayıştay'ın bu yönde kararları ve görüşleri olduğunu öne sürdü.



KIRMIZI ÇORAPLI EYLEM

Tabii memurlar, buna sessiz kalmadı.

Arda'nın sürekli kırmızı çorap giymesinden esinlenerek "kırmızı çorap giyen Azrail" figürünün katıldığı eylemler bile düzenlediler. Arda ise, memurların belediye önünde eylem yaptığı bir gün ilçe meydanında işçilerle bir araya gelerek çok önceden imzaladığı toplu sözleşme için halay bile çekti. Yani bir anlamda işçi ve memur karşı karşıya getirilmiş oldu.



YARGIDAN 'KESİN' KARAR

İşte şimdi yargıdan flaş bir karar çıktı.

İzmir 2. İdare Mahkemesi, Mümin Dişçi isimli memuru temsilen Bem-Bir Sen İzmir Şubesi'nin kesinti uygulamasının başladığı 2020 Şubat ayı için açtığı davada Arda'nın uygulamasının hukuka uygun olmadığına karar verdi. Mahkeme Arda'nın sözleşme ile karar verilen hakları tek taraflı olarak azaltamayacağına hükmetti. Üstelik mahkeme kararında hükmün 'kesin' olduğunu da vurguladı.

Yani temyiz yolunu da kapattı.



"GEREKİRSE TEK TEK DAVA AÇARIZ"

Belediyede çalışan memurlar, şimdi bu karar hükmünce bugüne kadar kendilerinden kesilen paranın tamamının ödenmesini istiyor. Eğer ödenmezse de tek tek dava açacaklarını ve belediyenin bu durumda her bir dava için ayrı ayrı yargı masrafı ve avukatlık ücreti ödeyeceğini belirtiyorlar.

Süreci yakından takip eden Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca ile kararın ardından görüştük.

Atmaca, "Biz Arda'yı çok uyardık. 'Bu parayı öde, emekçilerin hakkını yeme' dedik.

O dinlemedi. Belediyenin kendi avukatları varken gidip para ödeyerek avukat Ayşe Zübeyde Aydın'dan hukuki danışmanlık hizmeti aldı ve bu kararından geri adım atmadı. İşte sonuç ortada" diye konuştu.



HAYIRLI İŞLER NEPTÜN HANIM!

İyi ki Yeni Asır var. İzmir'de diğer medya organlarının yazmaya cesaret edemediklerini biz gündeme getiriyoruz.

Yaptığımız haberler de sonuç veriyor ve olumlu gelişmelere vesile oluyor.

İşte Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmir Köy-Koop Başkanı olan eşi Neptün Soyer'in çalışmalarına Seferihisar dönemlerinde başladıkları ve Ulamış Mahallesi'nde hizmete açtıkları mezbaha ve et entegre tesisi için de böyle oldu. Neptün Soyer'in başkanlığını yaptığı Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından devletten 1.4 milyon liralık hibe desteği alınarak açılan mezbaha fiyaskoya dönüşmüştü.



ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Soyer çiftinin Ekim ayında kalabalık bir davetli topluluğunun katılımıyla açılışını yaptığı tesisin kapısına daha hiç faaliyete geçmeden kilit vurulmuştu. Biz de Yeni Asır olarak konuyu gündeme getirdik. Bizim haberimizin de etkisiyle mezbahanın eksikleri giderildi. Tesis şimdi haftada 3 gün kesim hizmeti vermeye başladı. Böyle hayırlı bir gelişmeye vesile olduğumuz için mutluyuz. Neptün Hanım'a ve kooperatif üyeleri ile ilçeye hayırlı olsun. Umarız bu tesis kapanmadan hizmet vermeyi sürdürür.