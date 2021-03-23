Gaziemir Belediye Başkanı CHP'li Halil Arda, 'icraatlarıyla' partisini gündemden düşürmüyor. İmzaladığı toplu sözleşmeyi tanımayıp memurların sosyal denge tazminatlarını tırpanladı.

Eşini belediyede 'onursal koordinatör' yaptı. Arda bunlar gibi birçok skandala imza attı. Şimdi ise, yine çok konuşulacak bir karara imza attı. Arda'nın CHP'li meclis üyeleri ve ilçe yönetimi ile yaşadığı kavgada birlikte hareket ettiği Meclis CHP Grup Başkanvekili İzel Zenginobuz Derinsu, CHP İl Yönetimi tarafından geçtiğimiz günlerde görevini yapmadığı için "kesin ihraç" talebiyle İl Disiplin Kurulu'na gönderilmişti.

Arda ise dün şok bir hamle yaparak Derinsu'yu başkan yardımcısı olarak atadı.



"TANIMIYORUM" MESAJI

Neresinden bakılırsa bakılsın bunun CHP İl Yönetimi'ne rest çekmekten, başkaldırmaktan başka bir anlamı yok. Arda bu atamayla İl Yönetimine adeta "Siz ne yaparsanız yapın ben bildiğimi okurum. Sizin ihraç edilmesi için disipline verdiğiniz kişiyi böyle başkan yardımcısı da yaparım. Sizin aldığınız kararı tanımıyorum" mesajı vermiş oldu. Bakalım İl Yönetimi Arda'nın bu başkaldırısı karşısında ne yapacak?



MAHKEME 6 NİSAN'DA

Bu arada CHP'de gözler Arda hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama", "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlarından açılan davanın ikinci duruşmasının görüleceği önümüzdeki 6 Nisan'a çevirildi. 34.Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada ne karar çıkacağı merakla bekleniyor.



İZMİR GÜNDEMİNE BOMBA GİBİ DÜŞECEK DAVA

İzmir'in Urla'da ilçesinde olağanüstü önlemlerle korunan ve kentin önde gelen 56 ailesinin yaşadığı Hisarevleri Sitesi gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz Ağustos ayında ihbar üzerine yapılan baskında sitede içlerinde rulet masasının da bulunduğu çok sayıda oyun malzemesi ele geçirildi. Ardından da Urla Belediyesi tarafından sitenin birçok bölümünün kaçak olduğu tespit edildi. Son olarak ise, her biri İzmir cemiyet hayatı ve iş dünyasının tanınmış isimleri olan sitenin 5 yöneticisi hakkında "kumar oynaması için yer ve imkan sağlama" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Davanın detaylarına gazetemizin bugünkü manşet haberinde yer verdik.

KARARI YARGI VERECEK

Şüpheliler arasında iş dünyasının önemli isimlerinden Önder Cider, İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Cihan Görgün, İzmir'in en büyük kağıt tüccarlarından Mustafa Tüzün, CHP'nin tanınmış siyasetçilerinden Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Ufuk Yörük'ün eşi Mehtap Yörük ve yine ünlü işadamı Alpan Veryeri'nin eşi Yeşim Veryeri var. Dün bu isimlerden Cider ve Görgün ile konuştum. Böyle bir olayla bile anılmaktan büyük üzüntü duyduklarını belirttiler ve sitede sosyal tesis ve havuz başında çeşitli oyunlar oynandığını ancak kesinlikle kumar oynanmadığını savundular. "Böyle bir şey yapacak olsak ailemizin yaşadığı bu sitede mi yaparız?" diye de eklediler. Ayrıca ihbarcıyı suçladılar. Ancak savcılık ise iddianamesinde suçun işlendiğine dair elde yeterli delil olduğunu belirtiyor. Bugünkü manşetimiz bugün İzmir iş ve cemiyet dünyasında büyük yankı bulacaktır. Bakalım bağımsız yargı nasıl karar verecek?