Kanunlar kişilere özel çıkarılmaz ve uygulanmaz. Bu hukukun en temel kavramıdır.

Kamu kuruluşları da kanunlara uymakla yükümlüdür. Bu İzmir Büyükşehir Belediyesi için de böyledir.

Ancak, Büyükşehir'in Konak'taki ana binasını boşaltmasının ardından taşındığı Kültürpark'taki fuar hollerinde kanunlara uymadığını düşündürten şok bir gelişme yaşandı. Temiz İzmir Derneği, CİMER üzerinden yapılan tadilat çalışmalarının maliyetiyle birlikte bu hollerin yapı ruhsatı, yapı kullanım izin belgesi gibi evraklarının tam olup olmadığını tek tek sordu.



BELEDİYE CEVAP VERMEDİ

Büyükşehir Yapı İzinleri Şube Müdürlüğü'nün cevabında bu holler için sadece Aralık 2013'te yapı ruhsatı yani inşaat ruhsatı alındığı belirtildi. Bu hollerin yapı kullanım belgesi olup olmadığına ise hiç değinilmedi. Demek ki şu an belediyenin binlerce personelini çalıştırdığı bu hollerin yapı kullanım izin belgesi yok. Bunu vatandaş yapsa, belediye vatandaşın kullanım izni olmayan gecekondusuna su bile bağlamıyor. Durum böyleyken gerçekten bu hollerin yapı kullanım izin belgesi yoksa bu büyük skandal. Gerçi Başkan Tunç Soyer için bu tür şeylerin önemi pek yok! Çünkü seçilir seçilmez yerleştiği Varyant'taki Şato binasının da o dönem yapı kullanım izin belgesi yoktu.



HALK, HEYKEL DEĞİL HİZMET İSTİYOR

İzmir, belediye başkanlarının 'heykel' merakı yüzünden alay konusu olmaya başladı. Bornova'da 30 Ekim depreminin ardından ilçe meydanındaki Atatürk Heykeli'ni yenilemenin peşine düştü. Selçuk'ta geçtiğimiz günlerde 'tanrıça' heykeli dikildi. Karşıyaka'da sokaklar çukur içindeyken belediye siperlikli bir sağlık çalışanı heykeli yaptı. En son skandala ise Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer imza attı. İzmir'de yağışlarda ortalarda görünmeyen Soyer, elinde şemsiyeyle Buca'da saldırıya uğrayan Bekir Coşkun heykelini incelemeye gitti. İzmirli belediye başkanları artık vatandaşın hizmet istediğini anlasa ve buna göre davransa çok iyi olacak.



İZBETON'DAN İDDİALI RAKAMLAR

İzmir Büyükşehir Belediye şirketi İZBETON'un Başkan Tunç Soyer'in Seferihisar'daki havuzlu villasının yolu için yaptığı çalışmayı sert bir şekilde eleştirdik. Yine kentteki yollara yapılacak yama işinin bile İZBETON varken Diyarbakır gibi başka kentlerden firmalara ihaleyle verildiğini de yazdık. Biz gördüğümüz neyse onu yazıyoruz. O yüzden eleştirmenin yanı sıra yeri geldiğinde takdir etmesini de biliriz. Elime İZBETON'un 1 Nisan 2019'dan bu yana yaptığı çalışmalarla ilgili istatistikler geçti. Buna göre şirket 1 Nisan'dan 2019 sonuna kadar 1 milyon 364 bin 835 ton asfalt dökmüş. Bu rakam 2020 yılında ise 1 milyon 678 bin tona çıkmış. Ova ve köy yollarına yapılan sathi kaplama çalışmalarında ise 2019 yılında 3 milyon 99 bin metrekare, 2020 yılında ise 2 milyon 469 bin metrekareye ulaşılmış. Bu arada şirket 2019'da 1 milyon 27 bin metrekare, 2020'de de 1 milyon 706 bin metrekare parke döşemiş. Görüştüğüm İZBETON yetkilileri "Bu miktarda imalatın başka hiçbir şehirde yapıldığını düşünmüyoruz" diyerek iddialı konuştu. Buradan bunu da aktarmış olalım..